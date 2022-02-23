Хасиди з міста Умань, що на Черкащині, зголосилися допомогти Збройним Силам України та цивільному населенню в разі посилення російської агресії. Про це Суспільному повідомив представник хасидської громади Умані Хайм Хазін.

За словами Хайма Хазіна, хасидська громада передасть українській армії реанімобіль. Він розповів, що автомобіль укомплектований усім необхідним.

"У нас є хороший автомобіль "швидкої". Він служив паломникам, які приїздили до Умані. Ми хочемо його віддати на передову. У ньому ізраїльське обладнання, медикаменти, "кисень", тобто все, що потрібне, аби рятувати людське життя. Все, що було в ньому, ми віддали", – прокоментував Хайм Хазін.

Фото - Хайм Хазін, представник хасидської громади Умані Автомобіль укомлектований обладнанням і медикаментами

Чоловік сказав, що нині автомобіль на СТО, його лагодять і готують до відправлення.

"Автомобіль нині перебуває на СТО. Замінюють масло, деякі запчастини. Готують його до відправлення Збройним Силам України на лінію зіткнення на сході України", – сказав представник громади.

За його словами, до громади звернулася міський голова Умані Ірина Плетньова з проханням за потреби надати ліжка для бомбосховищ.

"До нас звернулася міський голова. Вони хочуть, аби ми надали нашу лікарню для надання медичної допомоги цивільному населенню в разі потреби, якщо в Умані буде війна. Також просили ліжка для бомбосховищ. Ми заберемо ліжка з готелів для хасидів і передамо до бомбосховищ. Ми передамо до 20 тисяч ліжок", – розповів представник хасидської громади Умані Хайм Хазін.

Він сказав, що нині готелі стоять порожні. І в разі війни туристи не приїдуть.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також