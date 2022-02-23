Національний природний парк "Олешківські піски" на Херсонщині відзначає 12-річчя з дня створення.

Про це написано на сторінці парку у Facebook.

23 лютого 2010 року Президент України підписав Указ про створення Національного природного парку "Олешківські піски". Його створили з метою охорони природи України з урахуванням унікальності території регіону.

Фото: сайт Херсонська ОДА

Площа парку займає 11 671 гектар нижньодніпровських пісків, де розташовані три природоохоронні науково-дослідні відділення.

Фото: сайт Херсонська ОДА

Відділи парку займаються моніторингом стану комплексів природи парку, відтворенням цінних природних ресурсів та вирішенням екологічних проблем області.

Фото: сайт Херсонська ОДА

На території парку проводяться екологічні заходи та природоохоронні акції, які допомагають місцевим жителям, молоді та туристам вивчати історію, природу та культуру, а також сформувати відповідальне ставлення до збереження навколишнього середовища та допомоги у благоустрої території парку.

Що відомо:

У Херсонській області розташований найбільший піщаний масив Європи – Олешківські піски. Їх називають Олешківською пустелею, але за температурним режимом і кількістю опадів це – напівпустеля.

На Херсонщині до природоохоронної території належать біосферний заповідник "Асканія-Нова", Чорноморський біосферний заповідник та п'ять національних природних парків, один із них - Олешківські піски.

Директором парку з моменту його створення і до сьогодні є Андрій Непрокін.

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