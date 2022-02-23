Національний природний парк "Олешківські піски" на Херсонщині відзначає 12-річчя з дня створення.
Про це написано на сторінці парку у Facebook.
23 лютого 2010 року Президент України підписав Указ про створення Національного природного парку "Олешківські піски". Його створили з метою охорони природи України з урахуванням унікальності території регіону.
Площа парку займає 11 671 гектар нижньодніпровських пісків, де розташовані три природоохоронні науково-дослідні відділення.
Відділи парку займаються моніторингом стану комплексів природи парку, відтворенням цінних природних ресурсів та вирішенням екологічних проблем області.
На території парку проводяться екологічні заходи та природоохоронні акції, які допомагають місцевим жителям, молоді та туристам вивчати історію, природу та культуру, а також сформувати відповідальне ставлення до збереження навколишнього середовища та допомоги у благоустрої території парку.
Що відомо:
- У Херсонській області розташований найбільший піщаний масив Європи – Олешківські піски. Їх називають Олешківською пустелею, але за температурним режимом і кількістю опадів це – напівпустеля.
- На Херсонщині до природоохоронної території належать біосферний заповідник "Асканія-Нова", Чорноморський біосферний заповідник та п'ять національних природних парків, один із них - Олешківські піски.
- Директором парку з моменту його створення і до сьогодні є Андрій Непрокін.
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