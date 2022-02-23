Введення надзвичайного стану: як голосували черкаські нардепи

П'ятеро народних депутатів від Черкащини 23 лютого підтримали запропоноване Радою національної безпеки та оборони рішення про запровадження надзвичайного стану в Україні, крім Луганщини та Донеччини.
Всього за відповідне рішення проголосували 335 депутатів.
Результати поіменного голосування оприлюднені на сайті парламенту.
Згідно з результатами голосування, п'ятеро нардепів від Черкащини проголосували "За": "Слуги народу" Любов Шпак (194-й округ), Олег Арсенюк (195-й), Андрій Стріхарський (196-й округ), 198-го округу – представник депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергій Рудик, 199-го – Сергій Нагорняк ("Слуга народу").
Нардеп від 200-го округу Антон Яценко ("Батьківщина") був відсутній на засіданні.
Згідно з рішенням, надзвичайний стан попередньо запровадили з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 року на 30 днів. У разі необхідності цей термін буде продовжено.
На територію Донецької та Луганської областей це рішення не розповсюджується, бо там, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, і так діє окремий правовий режим. На територіях прикордонних областей, за інформацією посадовця, обмеження будуть більш суворими.
Що передбачає надзвичайний стан
- встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
- посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
- заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
- заборону страйків;
- примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.
Що відомо
- Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей: Донецької та Луганської. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
- Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.
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