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Введення надзвичайного стану: як голосували черкаські нардепи
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Введення надзвичайного стану: як голосували черкаські нардепи

Інфографіка
Оксана Швед
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Введення надзвичайного стану: як голосували черкаські нардепи Суспільне Черкаси

П'ятеро народних депутатів від Черкащини 23 лютого підтримали запропоноване Радою національної безпеки та оборони рішення про запровадження надзвичайного стану в Україні, крім Луганщини та Донеччини.

Всього за відповідне рішення проголосували 335 депутатів.

Результати поіменного голосування оприлюднені на сайті парламенту.

Згідно з результатами голосування, п'ятеро нардепів від Черкащини проголосували "За": "Слуги народу" Любов Шпак (194-й округ), Олег Арсенюк (195-й), Андрій Стріхарський (196-й округ), 198-го округу – представник депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергій Рудик, 199-го – Сергій Нагорняк ("Слуга народу").

Нардеп від 200-го округу Антон Яценко ("Батьківщина") був відсутній на засіданні.

Введення надзвичайного стану: як голосували черкаські нардепиСкірн з сайту Верховної Ради

Згідно з рішенням, надзвичайний стан попередньо запровадили з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 року на 30 днів. У разі необхідності цей термін буде продовжено.

На територію Донецької та Луганської областей це рішення не розповсюджується, бо там, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, і так діє окремий правовий режим. На територіях прикордонних областей, за інформацією посадовця, обмеження будуть більш суворими.

Що передбачає надзвичайний стан

  1. встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
  2. обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
  3. посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
  4. заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;
  5. заборону страйків;
  6. примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Що відомо

  • Рада національної безпеки та оборони погодила запровадження надзвичайного стану по всій країні, крім двох напівокупованих областей: Донецької та Луганської. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
  • 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
  • Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
  • Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
  • З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.
  • Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

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