Введення надзвичайного стану: як голосували черкаські нардепи

П'ятеро народних депутатів від Черкащини 23 лютого підтримали запропоноване Радою національної безпеки та оборони рішення про запровадження надзвичайного стану в Україні, крім Луганщини та Донеччини.

Всього за відповідне рішення проголосували 335 депутатів.

Результати поіменного голосування оприлюднені на сайті парламенту.

Згідно з результатами голосування, п'ятеро нардепів від Черкащини проголосували "За": "Слуги народу" Любов Шпак (194-й округ), Олег Арсенюк (195-й), Андрій Стріхарський (196-й округ), 198-го округу – представник депутатської групи "Партія "За майбутнє" Сергій Рудик, 199-го – Сергій Нагорняк ("Слуга народу").

Нардеп від 200-го округу Антон Яценко ("Батьківщина") був відсутній на засіданні.

Скірн з сайту Верховної Ради

Згідно з рішенням, надзвичайний стан попередньо запровадили з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 року на 30 днів. У разі необхідності цей термін буде продовжено.

На територію Донецької та Луганської областей це рішення не розповсюджується, бо там, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, і так діє окремий правовий режим. На територіях прикордонних областей, за інформацією посадовця, обмеження будуть більш суворими.

Що передбачає надзвичайний стан

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан; обмеження руху транспортних засобів та їх огляд; посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства; заборону проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом; заборону страйків; примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

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