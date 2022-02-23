На Херсонщині з пожежі врятували чоловіка, який заснув у ліжку з цигаркою

В Олешках Херсонської області сталася пожежа в приватному будинку, в якій мало не згорів місцевий житель. Чоловік заснув у ліжку з цигаркою.

Про це повідомляє пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на сайті відомства.

Рятувальники, які винесли чоловіка з пожежі, вважають, що ймовірною її причиною є необережність під час куріння в ліжку.

Чоловіка доставили до Олешківської багатопрофільної лікарні. Там встановили, що він отруївся чадним газом.

Що відомо:

Подібна пожежа сталася добою раніше у Генічеському районі. Причина її – також необережність під час куріння в ліжку. Господар будинку загинув.

Того ж дня горів приватний будинок у Горностаївській ТГ. У ній постраждав господар, якого доставили до лікарні з опіками тіла. Причини пожежі встановлюють.

З початку тижня станом на 23 лютого в Херсонській області було 6 пожеж у житлових будинках та 24 - на відкритих територіях.

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