У Дніпрі на тимчасовій зупинці горіли три автівки

У Дніпрі на тимчасовій зупинці горіли три легкових автомобілі. Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС в області.

Займання сталося на ж/м Тополя-2 у Шевченківському районі міста.

Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що на тимчасовій зупинці горить автомобіль "Volkswagen Caddy". Полум`я також поширилося на два впритул припарковані легковики.

Вогонь пошкодив моторний відсік, передні колеса та салон легкового автомобіля "Volkswagen Caddy"; ліве крило, бампер та фару легковика "Daewoo Lanos"; праве крило, бампер та фару легкового автомобіля "Mazda 626".

Загальна площа пожежі становить 4 кв. м.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

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