В Одесі збирають гроші на закупівлю автомобіля для добровільної пожежної команди

В Одесі збирають гроші на закупівлю автомобіля для представників організації "Асоціація добровільних пожежників України". Загальна сума становить 163 тисяч гривень. Про це стало відомо з краудфандингової платформи "Моє місто".

Наразі з необхідної суми зібрали 8 305 грн.

За даними авторів проєкту, "Асоціація добровільних пожежників України" була офіційно зареєстрована у 2020 році. Представники команди — чинні та колишні співробітники ДСНС, поліції, лікарі та мешканці міста.

Представник організації Володимир розповів кореспондентам Суспільного про те, що раніше у них була автівка, яку вони обладнали усім необхідним.

"Зараз автівки немає. Вона була, але то була не наша машина. В нас були партнери, які нам надали автомобіль і ми самі його переобладнали. Після чого, так складалися обставини, що власники попросили повернути їм автівку. Зараз ми не хочемо залежати від когось. Хочемо свою", — сказав рятувальник.

За його словами, зараз представники асоціації виїжджають на виклики на власних автомобілях, втім, каже, вони не обладнанні усім необхідним для аварійно-рятувальних робіт. Додав, після того, як вони зможуть купити машину, вони за власний кошт її переобладнають та встановлять там необхідне обладнання.

"Моє місто"

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