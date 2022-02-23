У Черкасах сталась пожежа. Евакуювали 25 людей

У черкаській багатоповерхівці сталась пожежа. Рятувальники евакуювали 25 людей, повідомила Суспільному речниця Головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Юлія Норовкова.

За словами Юлії Норовкової, 22 лютого, близько 22:30 години, на вулиці Гагаріна виникла пожежа:

"Пожежа виникла на кухні однієї із квартир у дев'ятиповерховому житловому будинку. На місце події прибули рятувальники, які евакуювали 25 мешканців під’їзду та о 22:58 годині ліквідували пожежу".

Речниця розповіла, що вогонь пошкодив стіни, меблі та побутову техніку. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі, сказала Юлія Норовкова.

У коментарі Суспільному речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок розповіла, що на місці медики "швидкої" оглянули та надали допомогу 61-річній жінці, у якої була гостра стресова реакція.

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