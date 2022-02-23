На Харківщині виявили групи, які фіксували людні місця й об'єкти інфраструктури

На Харківщині встановили три групи людей, які займалися збором інформації щодо місць скупчення людей та об'єктів критичної інфраструктури.

Про це на нараді у Харківській облдержадміністрації 23 лютого повідомив начальник Управління СБУ Харківщини Роман Дудін.

"За вчорашній день було відловлено три групи, які здійснювали фото- та відеофіксацію місць скупчення людей, об'єктів критичної інфраструктури, я дуже дякую всім членам штабу АТЦ, тому що дуже злагоджено і координовано ця робота проводиться. Саме це дозволяє нам завчасно отримувати інформацію і відповідно на неї реагувати", — сказав Дудін.

Чи затримані ці групи і що їм пред'явлено, він не уточнив.

Начальник УСБУ просить жителів регіону та гостей будь-яким зручним способом надавати інформацію до СБУ "щодо будь-яких груп незрозумілих, так званих сусідів, тих осіб, яких не бачили з 2014 року".

"Кожного дня ми вбачаємо активні спроби дестабілізувати ситуацію у місті Харкові. З позавчора на вчора це було намагання здійснити підпал, терористичний акт відносно церков так званого Московського патріархату. Ми отримали цю інформацію, перехопили виконавців. Ми знаємо, звідки цей дзвінок надійшов, ми знаємо, хто за ним стоїть", —сказав Дудін.

"Є намагання штучно зробити привід для того, щоб створити якусь міжконфесіональну ворожнечу, збудити населення і так далі. Розуміємо, що напад на церкви, так званий Московський патріархат, це щось з елементів Гітлера або Геббельса, з тої історії", — сказав начальник УСБУ.

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