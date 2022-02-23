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Рідним загиблої під час стрілянини на "Південмаші" Віри Лебединець вручили знак "Захиснику Вітчизни"
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Рідним загиблої під час стрілянини на "Південмаші" Віри Лебединець вручили знак "Захиснику Вітчизни"

Ірина Руденко
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Рідним загиблої під час стрілянини на "Південмаші" Віри Лебединець вручили знак "Захиснику Вітчизни" Фото: Facebook / Південмаш

Перед початком чергової 16-ої сесії Дніпровської міськради рідним загиблої під час стрілянини на "Південмаші" контролерки контрольно-пропускного пункту відділу воєнізованої охорони Віри Лебединець вручили медаль "Захиснику Вітчизни".

"Вірі Сергіївні посмертно присуджений міський почений знак "Захиснику Вітчизни" за проявлені мужність і героїзм ", - сказав міський голова Борис Філатов.

Нагороду отримали мати, сестра та 11-річна донька Віри Лебединець.

Що відомо

  • У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. Серед загиблих - контролер КПП Віра Лебединець (відомча воєнізована охорона).
  • Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.
  • 28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

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