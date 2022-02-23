На Рівненщині за добу підтвердили понад 600 COVID-випадків. Померли двоє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 22 лютого, лабораторно підтвердили 617 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб про ОДА зранку 23 лютого. Від ускладнень померли двоє хворих.

Протягом доби зробили 2937 ПЛР і 86 ІФА досліджень, а також 1350 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від двох місяців до 91 року:

Рівненський район – 430 (м. Рівне – 317);

Дубенський район – 79 (м. Дубно – 23);

Сарненський район – 66 (м. Сарни – 25);

Вараський район – 42 (м. Вараш – 21).

За добу одужали 2 077 людей. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 156 406 людей (4 023 033 –

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 524 смерті від ускладнень хвороби (105 229 – в Україні). За добу, 22 лютого, померли: 75-річний житель с. Костянець, 89-річний житель м. Рівне.

Станом на 23 лютого, за офіційними даними, в області є 11 612 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом 23 лютого – 32%, напередодні цей показник становив 29%.

Добова динаміка COVID-підтверджень від початку місяця: 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977; 5 лютого – 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1827; 8 лютого – 2 006; 9 лютого – 1 917; 10 лютого – 1 499; 11 лютого – 1 145; 12 лютого – 694; 13 лютого – 395; 14 лютого – 795; 15 лютого – 1007; 16 лютого – 764; 17 лютого – 824; 18 лютого – 734; 19 лютого – 334; 20 лютого – 250; 21 лютого – 659; 22 лютого – 617.

В Україні за добу підтвердили 25 062 нових випадки COVID-19, 297 людей померли.

За даними РНБО, станом на 22 лютого кількість вакцинованих однією дозою на Рівненщині становила 417 351 людина, це 36,55% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 415 871 людина, це 36,42%. Бустерну дозу отримали 15 322 людини.

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