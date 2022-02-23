З початку лютого в Черкаській обласній дитячій лікарні пролікували від COVID-19 сотню дітей. Медичний заклад приймає пацієнтів до 17 років, розповіла Суспільному завідувачка інфекційного відділення лікарні Наталія Русіна.
У чотиримісячного Артема не було кашлю чи нежитю, але температура сягала 38 з половиною градусів, розповіла його мама Олена Григор'єва. Вже в обласній дитячій лікарні з’ясували, що в малюка COVID-19.
"Вперше зіткнулася з коронавірусом у дітей. Тому ця невідомість лякала. Чим це могло завершитися для чотиримісячної дитини. Це страшно", – сказала жінка.
12-річному Нікіті Орлову зле стало в школі: "Сидів на уроках, у мене слабкість з'явилася, голова почала боліти і температура підвищилася".
Коли стан сина погіршився, то викликала швидку, розповіла його мама Юлія Орлова.
"Зробили швидкий тест на коронавірус і направили в цю лікарню. Поставили нам крапельницю, провели діагностику", – пояснила жінка.
Перебіг хвороби в дітей дуже тяжкий, повідомила завідувачка інфекційного відділення Наталія Русіна. Пневмонії – не часті, але температура може сягати 39 градусів.
"Дуже висока температура. Дуже важко її збивати. Це основна причина госпіталізацій. Коли батьки декілька разів збивають і не виходить, то "швидка" привозить дітей до лікарні. Є діти, у яких з’являються по тілу синці", – прокоментувала лікарка.
За її словами, стан здоров’я маленького пацієнта може погіршитися дуже стрімко.
"Ми забираємо в лікарню всіх дітей. Тому що дитина поступає з температурою, а на наступний день у неї проблеми з диханням і запалення легень", – пояснила завідувачка інфекційного відділення Наталія Русіна.
За словами медичної директорки обласної дитячої лікарні Наталії Волчкової, нині у відділенні 14 діток, найменшому пацієнтові три дні.
У зв’язку з тим, що збільшилася кількість хворих дітей, на початку лютого відкрили шпиталь. Він приймає малюків до року та старших дітей із супутніми патологіями.
"Ми орієнтовані на дітей до року, бо у нас більше спеціалістів, педіатрів і неонатологів, тих спеціалістів, які працюють більше з маленькими дітьми. Із збільшенням кількості хворих дітей, відкрили в нас такий шпиталь", – розповіла Наталія Волчкова.
Нині третина викликів "швидкої" щодо COVID-19 стосується дітей, сказав керівник Обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун.
"Критичних станів не було. У тяжкому стані. Найменшій дитині, яку ми забирали, одинадцять днів", – прокоментував Ігор Фесун.
За його словами, є ситуації, коли знижена сатурація, є випадки пневмонії.
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