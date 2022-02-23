З початку лютого в Черкаській обласній дитячій лікарні пролікували від COVID-19 сотню дітей. Медичний заклад приймає пацієнтів до 17 років, розповіла Суспільному завідувачка інфекційного відділення лікарні Наталія Русіна.

У чотиримісячного Артема не було кашлю чи нежитю, але температура сягала 38 з половиною градусів, розповіла його мама Олена Григор'єва. Вже в обласній дитячій лікарні з’ясували, що в малюка COVID-19.

Суспільне Черкаси Черкащанка Олена Григор'єва

"Вперше зіткнулася з коронавірусом у дітей. Тому ця невідомість лякала. Чим це могло завершитися для чотиримісячної дитини. Це страшно", – сказала жінка.

12-річному Нікіті Орлову зле стало в школі: "Сидів на уроках, у мене слабкість з'явилася, голова почала боліти і температура підвищилася".

Коли стан сина погіршився, то викликала швидку, розповіла його мама Юлія Орлова.

Суспільне Черкаси Нікіта з мамою Юлією Орловою

"Зробили швидкий тест на коронавірус і направили в цю лікарню. Поставили нам крапельницю, провели діагностику", – пояснила жінка.

Перебіг хвороби в дітей дуже тяжкий, повідомила завідувачка інфекційного відділення Наталія Русіна. Пневмонії – не часті, але температура може сягати 39 градусів.

Суспільне Черкаси Завідувачка інфекційного відділення Наталія Русіна

"Дуже висока температура. Дуже важко її збивати. Це основна причина госпіталізацій. Коли батьки декілька разів збивають і не виходить, то "швидка" привозить дітей до лікарні. Є діти, у яких з’являються по тілу синці", – прокоментувала лікарка.

За її словами, стан здоров’я маленького пацієнта може погіршитися дуже стрімко.

"Ми забираємо в лікарню всіх дітей. Тому що дитина поступає з температурою, а на наступний день у неї проблеми з диханням і запалення легень", – пояснила завідувачка інфекційного відділення Наталія Русіна.

За словами медичної директорки обласної дитячої лікарні Наталії Волчкової, нині у відділенні 14 діток, найменшому пацієнтові три дні.

У зв’язку з тим, що збільшилася кількість хворих дітей, на початку лютого відкрили шпиталь. Він приймає малюків до року та старших дітей із супутніми патологіями.

Суспільне Черкаси Медична директорка обласної дитячої лікарні Наталія Волчкова

"Ми орієнтовані на дітей до року, бо у нас більше спеціалістів, педіатрів і неонатологів, тих спеціалістів, які працюють більше з маленькими дітьми. Із збільшенням кількості хворих дітей, відкрили в нас такий шпиталь", – розповіла Наталія Волчкова.

Нині третина викликів "швидкої" щодо COVID-19 стосується дітей, сказав керівник Обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун.

Суспільне Черкаси Керівник Обласного центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун

"Критичних станів не було. У тяжкому стані. Найменшій дитині, яку ми забирали, одинадцять днів", – прокоментував Ігор Фесун.

За його словами, є ситуації, коли знижена сатурація, є випадки пневмонії.

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