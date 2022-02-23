За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 618 осіб

1 618 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 501 людину, другою дозою – 696, бустерною – 415. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 760 792 особи.

Усього по Україні за добу щепили 15 712 648 осіб 1-ою дозою, 15 175 097 - 2-ою, 27 458 осіб - додатковою дозою, бустерною - 701 836 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять мільйонів людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648, отримали дві дози – 15 175 097 осіб, додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.

Що відомо: