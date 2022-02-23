На Вінниччині за добу виявили 523 нових випадки коронавірусу — МОЗ

На Вінниччині підтвердили 523 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 33 більше, ніж напередодні. Одужали 988 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували дев'ять.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 22 лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 149 373 мешканці області. З них одужали 126 328 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 3 536 людей.

Фото: Суспільне Вінниця

Упродовж доби, на ранок 22 лютого, щеплення проти коронавірусу зробили 2 802 жителі області. Першу дозу вакцини отримали 788 осіб (усього 608 137 людей), другу — 962 мешканці області (всього 576 675).

Бустерною дозою імунізувалися 1 402 людини (усього 32 538). Додатковою дозою за весь період вакциновано 374 особи. Загалом в області проведено 1 217 724 щеплення.

Читайте також: В Україні 5 областей перебувають на "червоному" рівні епіднебезпеки — МОЗ

За добу 22 лютого в Україні виявили 25 062 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 427, медпрацівників – 665). Летальних випадків – 297. За добу 62 935 людей були вакциновані проти COVID-19. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 4,7 млн людей;

одужало – понад 4 млн хворих;

летальних випадків – 105 229;

проведено ПЛР-тестувань – понад 19,4 млн.

Що відомо

За добу 21 лютого в Україні виявили 24 440 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665). Летальних випадків – 287. За добу 56 726 людей отримали щеплення проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Читайте також

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

"Паксловід": що відомо про новий дозволений в Україні препарат проти COVID-19

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога

Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу