На аукціоні в Чернівцях продали комунальну земельну ділянку розміром 10 соток. Місто отримає за неї 2,1 мільйона гривень.
Про це йдеться на сайті аукціонних продажів.
Земельна ділянка розташована в межах масиву житлової забудови обмеженої на вулицях Сторожинецькій, Шухевича, Мукачівській, Євпаторійській, Кошового та Канівській.
Цільове призначення ділянки — для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Стартова ціна складала майже півтора мільйона гривень.
Наразі очікується оприлюднення протоколу.
Що відомо
- У містах України тривають електронні аукціони з продажу комунального майна. Це називається Малою приватизацією. Такі приміщення продаються виключно через електронні аукціони, де переможцем обирають того, хто пропонує найвищу за об'єкт.
- Відкриті торги через електронні майданчики унеможливлюють корупційні ризики. Про це у коментарі Суспільному сказала керівниця напрямку управління держмайном організації Transparency international Христина Зелінська.
- Місцеві ради на сесіях затверджують списки об'єктів, які будуть продавати через електронний майданчик. Потім майно оцінюють і завантажують повідомлення про продаж.
- Дохід від Малої приватизації йде у місцевий бюджет. Втім від суми вираховується ПДВ.
Читайте також
Ремонти вулиць та басейну. ТОП-5 найдорожчих об'єктів у Чернівцях у 2022 році
Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини
Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]