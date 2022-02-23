На аукціоні в Чернівцях продали комунальну земельну ділянку розміром 10 соток. Місто отримає за неї 2,1 мільйона гривень.

Про це йдеться на сайті аукціонних продажів.

Земельна ділянка розташована в межах масиву житлової забудови обмеженої на вулицях Сторожинецькій, Шухевича, Мукачівській, Євпаторійській, Кошового та Канівській.

Цільове призначення ділянки — для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

sale.e-somgiz.com Фото з сайту аукціону

Стартова ціна складала майже півтора мільйона гривень.

фото: Департамент урбаністики та архітектури ЧМР

Наразі очікується оприлюднення протоколу.

Що відомо

У містах України тривають електронні аукціони з продажу комунального майна. Це називається Малою приватизацією. Такі приміщення продаються виключно через електронні аукціони, де переможцем обирають того, хто пропонує найвищу за об'єкт.

Відкриті торги через електронні майданчики унеможливлюють корупційні ризики. Про це у коментарі Суспільному сказала керівниця напрямку управління держмайном організації Transparency international Христина Зелінська.

Місцеві ради на сесіях затверджують списки об'єктів, які будуть продавати через електронний майданчик. Потім майно оцінюють і завантажують повідомлення про продаж.

Дохід від Малої приватизації йде у місцевий бюджет. Втім від суми вираховується ПДВ.

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