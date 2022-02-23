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У Чернівцях продали комунальну земельну ділянку за понад два мільйони гривень
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У Чернівцях продали комунальну земельну ділянку за понад два мільйони гривень

Наталія Спатарь
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У Чернівцях продали комунальну земельну ділянку за понад два мільйони гривень фото: Суспільне Буковина

На аукціоні в Чернівцях продали комунальну земельну ділянку розміром 10 соток. Місто отримає за неї 2,1 мільйона гривень.

Про це йдеться на сайті аукціонних продажів.

Земельна ділянка розташована в межах масиву житлової забудови обмеженої на вулицях Сторожинецькій, Шухевича, Мукачівській, Євпаторійській, Кошового та Канівській.

Цільове призначення ділянки — для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Фото з сайту аукціонуsale.e-somgiz.com

Фото з сайту аукціону

Стартова ціна складала майже півтора мільйона гривень.

аукціонфото: Департамент урбаністики та архітектури ЧМР

Наразі очікується оприлюднення протоколу.

Що відомо

  • У містах України тривають електронні аукціони з продажу комунального майна. Це називається Малою приватизацією. Такі приміщення продаються виключно через електронні аукціони, де переможцем обирають того, хто пропонує найвищу за об'єкт.
  • Відкриті торги через електронні майданчики унеможливлюють корупційні ризики. Про це у коментарі Суспільному сказала керівниця напрямку управління держмайном організації Transparency international Христина Зелінська.
  • Місцеві ради на сесіях затверджують списки об'єктів, які будуть продавати через електронний майданчик. Потім майно оцінюють і завантажують повідомлення про продаж.
  • Дохід від Малої приватизації йде у місцевий бюджет. Втім від суми вираховується ПДВ.

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