COVID-19 на Харківщині: 767 випадків виявили, 11 хворих померли

На Харківщині виявили 767 випадків коронавірусу за добу, 2084 людини одужали. До статистики внесли відомості про 11 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 304 877 людей, 23 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"258 759 випадків одужання, 39 275 випадків під медичним спостереженням, 6843 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 361 жителя Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 60;

Чугуївський — 32;

Куп'янський — 38;

Ізюмський — 87;

Лозівський — 66;

Красноградський — 79;

Богодухівський — 44.

Минулої доби в Україні виявили 25 062 нових випадки COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (3699), Дніпропетровській (2343), Полтавській (1686) областях. Минулої доби в Україні зафіксували 297 смерті внаслідок коронавірусу.

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