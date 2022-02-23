COVID-19: на Херсонщині за добу виявили 792 випадки захворювання

За добу, 22 лютого, в Херсонській області підтвердили 792 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 94 дитини та 28 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонської обласної державної адміністрації.

Найбільше випадків зафіксували у жителів Херсонського району - 511. Також захворіли 91 людина з Бериславського, 88 - зі Скадовського, 54 - у Каховському та 48 жителів з Генічеського районів.

Стан хворих задовільний. 735 людини перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 57 жителі.

За даними облдержадміністрації померли шестеро людей. Одужали 250 жителів області.

Наразі в області 106 775 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

У Херсонській області за минулу добу, 21 лютого, діагностували 765 нових випадків захворювання на коронавірус. Це майже на 200 випадків більше ніж попередньої доби. Одужали 330 хворих на COVID-19.

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