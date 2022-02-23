На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 500 людей

22 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 534 людини. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 244.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 514 людей.
- Pfizer-BioNTech – 405 людей,
- CoronaVac – 64,
- Moderna – 31,
- AstraZeneca – 14,
Другою дозою імунізували 727 людей:
- Pfizer-BioNTech – 576,
- CoronaVac – 67,
- Moderna – 63,
- AstraZeneca – 21,
Бустерною дозою імунізували 293 людей:
- Pfizer-BioNTech – 263 людей
- Moderna – 29,
- CoronaVac – 1.
Станом на 21 лютого в області першою дозою щепили 303 860 людей, що складає 33,77% населення області. Другою дозою імунізували 294 478 людей. Додатковою – 81, бустерною – 12 059.
Що відомо
- Загалом в області виявили 149 883 випадки інфікування коронавірусом, 129 555 людей одужали, а 3 282 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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