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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 500 людей
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 500 людей

Наталія Спатарь
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 500 людей Суспільне Буковина

22 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 534 людини. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 244.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 514 людей.

  • Pfizer-BioNTech – 405 людей,
  • CoronaVac – 64,
  • Moderna – 31,
  • AstraZeneca – 14,

Другою дозою імунізували 727 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 576,
  • CoronaVac – 67,
  • Moderna – 63,
  • AstraZeneca – 21,

Бустерною дозою імунізували 293 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 263 людей
  • Moderna – 29,
  • CoronaVac – 1.

Станом на 21 лютого в області першою дозою щепили 303 860 людей, що складає 33,77% населення області. Другою дозою імунізували 294 478 людей. Додатковою – 81, бустерною – 12 059.

Що відомо

  • Загалом в області виявили 149 883 випадки інфікування коронавірусом, 129 555 людей одужали, а 3 282 померли.
  • У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
  • У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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