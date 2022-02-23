На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 500 людей

22 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 534 людини. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 244.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 514 людей.

Pfizer-BioNTech – 405 людей,

CoronaVac – 64,

Moderna – 31,

AstraZeneca – 14,

Другою дозою імунізували 727 людей:

Pfizer-BioNTech – 576,

CoronaVac – 67,

Moderna – 63,

AstraZeneca – 21,

Бустерною дозою імунізували 293 людей:

Pfizer-BioNTech – 263 людей

Moderna – 29,

CoronaVac – 1.

Станом на 21 лютого в області першою дозою 303 860 людей, що складає 33,77% населення області. Другою дозою імунізували 294 478 людей. Додатковою – 81, бустерною – 12 059.

Що відомо

Загалом в області 149 883 випадки інфікування коронавірусом, 129 555 людей одужали, а 3 282 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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