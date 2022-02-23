За минулу добу, 22 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2343 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.
В області за добу через ускладнення коронавірусу померла 31 людина. Ще 1474 жителі області одужали.
Загалом на Дніпропетровщині –301 322 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 250 331 мешканець області. Померли 9424
людини.
Що відомо
- За добу 22 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 427, медпрацівників – 665).
- Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 617 039 щеплень.
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