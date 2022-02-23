За добу на Кіровоградщині від коронавірусу померли 5 людей. Усі старші 70 років

На Кіровоградщині за добу зафіксували 414 нових випадків СOVID-19, одужала 271 людина. Померли п'ятеро. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

Нові випадки зафіксували у 383 дорослих та 31 дитини:

Голованівський район – 38, з них дітей – 12 (Вільшанська громада – 24, з низ дітей – 11; Новоархангельська громада – 8; Побузька громада – 1, з низ дітей – 1; Підвисоцька громада – 5);

– 38, з них дітей – 12 (Вільшанська громада – 24, з низ дітей – 11; Новоархангельська громада – 8; Побузька громада – 1, з низ дітей – 1; Підвисоцька громада – 5); Кропивницький район – 112, з них дітей – 11 (Катеринівська громада – 2; Бобринецька громада – 7, з низ дітей – 1; Суботцівська громада – 2, з низ дітей – 1; Кропивницька громада – 63, з низ дітей – 4; Первозванівська громада – 4; Новгородківська громада – 3; Долинська громада – 7; Кетрисанівська громада – 13, з низ дітей – 3; Компаніївська громада – 11, з низ дітей – 2);

– 112, з них дітей – 11 (Катеринівська громада – 2; Бобринецька громада – 7, з низ дітей – 1; Суботцівська громада – 2, з низ дітей – 1; Кропивницька громада – 63, з низ дітей – 4; Первозванівська громада – 4; Новгородківська громада – 3; Долинська громада – 7; Кетрисанівська громада – 13, з низ дітей – 3; Компаніївська громада – 11, з низ дітей – 2); Новоукраїнський район – 95, з них дітей – 14 (Добровеличківська громада – 19, з низ дітей – 2; Ганівська громада – 3, з низ дітей – 3; Новомиргородська громада – 25, з низ дітей – 3; Смолінська громада – 22, з низ дітей – 3; Марянівська громада – 1; Новоукраїнська громада – 5, з низ дітей – 1; Рівнянська громада – 1; Помічнянська громада – 1; Глодоська громада – 1; Піщанобрідська громада – 12, з низ дітей – 2; Тишківська громада – 5);

– 95, з них дітей – 14 (Добровеличківська громада – 19, з низ дітей – 2; Ганівська громада – 3, з низ дітей – 3; Новомиргородська громада – 25, з низ дітей – 3; Смолінська громада – 22, з низ дітей – 3; Марянівська громада – 1; Новоукраїнська громада – 5, з низ дітей – 1; Рівнянська громада – 1; Помічнянська громада – 1; Глодоська громада – 1; Піщанобрідська громада – 12, з низ дітей – 2; Тишківська громада – 5); Олександрійський район – 169, з них дітей – 4 (Попельнастівська громада – 4; Петрівська громада – 41, з низ дітей – 2; Олександрійська громада – 53; Великоандрусівська громада – 1; Приютівська громада – 5; Пантаївська громада – 5, з низ дітей – 1; Новопразька громада – 3; Світловодська громада – 56, з низ дітей – 1; Онуфріївська громада – 1);

Одужали:

Голованівський район – 2 (Голованівська громада – 1; Новоархангельська громада – 1);

– 2 (Голованівська громада – 1; Новоархангельська громада – 1); Кропивницький район – 177 (Знам’янська громада – 35; Устинівська громада – 4; Кропивницька громада – 95; Соколівська громада – 3; Новгородківська громада – 21; Долинська громада – 2; Компаніївська громада – 17);

– 177 (Знам’янська громада – 35; Устинівська громада – 4; Кропивницька громада – 95; Соколівська громада – 3; Новгородківська громада – 21; Долинська громада – 2; Компаніївська громада – 17); Новоукраїнський район – 30 (Добровеличківська громада – 8; Смолінська громада – 4; Марянівська громада – 1; Новоукраїнська громада – 1; Маловисківська громада – 16);

– 30 (Добровеличківська громада – 8; Смолінська громада – 4; Марянівська громада – 1; Новоукраїнська громада – 1; Маловисківська громада – 16); Олександрійський район – 62 (Попельнастівська громада – 1; Олександрійська громада – 39; Великоандрусівська громада – 2; Приютівська громада – 4; Пантаївська громада – 1; Світловодська громада – 11; Онуфріївська громада – 4);

Померли:

Четверо хворих з Кропивницького району: 75-річний чоловік з Бобринецької громади, 76-річний чоловік з Компаніївської громади, 74-річна жінка з Знам’янської громади та 93-річний чоловік з Первозванівської громади;

80-річна жінка з Новомиргородської громади Новоукраїнського району;

Що відомо

За добу в області зафіксували 44694 випадки захворювання на коронавірус, 35209 людей одужали, 1738 – померли від ускладнень захворювання.

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