Харківській апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги родині вбитої у Старому Салтові 6-річної Мирослави Третяк.
Cкаргу розглянули 22 лютого, повідомили в адвокатському об'єднанні "Донець та партнери", яке представляє потерпілих.
"Ніяких сюрпризів: Харківський апеляційний суд, попри сукупність доказів і резонанс справи, вкотре виявився не готовий винести справедливе та правосудне рішення і визнати державу винною в багаторічній бездіяльності. Суд відмовився викликати свідків, яких не зміг викликати Вовчанський районний суд — представників держави, та з'ясувати всі обставини справи", — йдеться у повідомленні.
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Адвокат потерпілих Артем Донець планує оскаржувати рішення до Верховного суду України та Європейського суду з прав людини.
Родина 6-річної Мирослави Третяк, вбитої у Старому Салтові, вимагала від державних органів 100 мільйонів гривень моральної компенсації. Батьки вважають, що в тому числі бездіяльність посадовців призвела до злочину.
Що відомо
- 28 липня поліція Харківської області повідомила про розшук шестирічної Мирослави Третяк у Старому Салтові. До поліції звернулася мати. За її словами, донька близько 18:00, 28 липня, пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідом, але не повернулася.
- Пошуки тривали з 19:00 майже до опівночі. О 23:50 дитину знайшли мертвою у покинутій будівлі.
- Вбивцею дівчинки поліція назвала 13-річного хлопця, з яким того дня гуляла дівчинка. Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов сказав, що хлопчик зізнався у вбивстві, а його мати у це не повірила: "Вона не вірить, що син це зробив, але він сам сказав це, що це він зробив".
- 29 липня підлітка помістили до спецприймальника на 30 діб.
- 4 жовтня стало відомо, що справу про вбивство дівчинки передали до Вовчанського районного суду. Примусові заходи виховного характеру — максимальне покарання, що загрожує неповнолітньому підозрюваному.
- Підлітка визнали винним у вбивстві. Рішення 2 грудня ухвалив Вовчанський райсуд. Хлопця направлять до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків на три роки — це максимально можливий примусовий захід виховного характеру.