Харківській апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги родині вбитої у Старому Салтові 6-річної Мирослави Третяк.

Cкаргу розглянули 22 лютого, повідомили в адвокатському об'єднанні "Донець та партнери", яке представляє потерпілих.

"Ніяких сюрпризів: Харківський апеляційний суд, попри сукупність доказів і резонанс справи, вкотре виявився не готовий винести справедливе та правосудне рішення і визнати державу винною в багаторічній бездіяльності. Суд відмовився викликати свідків, яких не зміг викликати Вовчанський районний суд — представників держави, та з'ясувати всі обставини справи", — йдеться у повідомленні.

Адвокат потерпілих Артем Донець планує оскаржувати рішення до Верховного суду України та Європейського суду з прав людини.

Родина 6-річної Мирослави Третяк, вбитої у Старому Салтові, вимагала від державних органів 100 мільйонів гривень моральної компенсації. Батьки вважають, що в тому числі бездіяльність посадовців призвела до злочину.

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