1686 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

22 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1686 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 25 062 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 22 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 196 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2534 (+27);
- Гадяцький – 2211 (+16);
- Гадяч – 3321 (+17);
- Глобинський – 3929 (+89);
- Горішні Плавні – 9894 (+177);
- Гребінківський – 1967 (+11);
- Диканський – 2304 (+32);
- Зіньківський – 3745 (+70);
- Карлівський – 3607 (+6);
- Кобеляцький – 3282 (+30);
- Козельщинський – 2234 (+7);
- Котелевський – 2612 (+13);
- Кременчук – 22806 (+141);
- Кременчуцький – 3332 (+43);
- Лохвицький – 4445 (+93);
- Лубенський – 2138 (+32);
- Лубни – 7482 (+105);
- Машівський – 1637 (+22);
- Миргород – 5655 (+20);
- Миргородський – 2411 (+25);
- Новосанжарський – 2494 (+2);
- Оржицький – 1628 (+8);
- Пирятинський – 3038 (+76);
- Полтава – 58211 (+421);
- Полтавський – 8870 (+46);
- Решетилівський – 2451 (+28);
- Семенівський – 1822 (+31);
- Хорольський – 3158 (+50);
- Чорнухинський – 746 (+1);
- Чутівський – 1857 (+14);
- Шишацький – 2482 (+33).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 17 8303 людей. Одужали за увесь час 152 677 людей, а летальних випадків — 4 173 (13 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 21453 жителів регіону.