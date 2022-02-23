1686 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

22 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1686 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 25 062 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 22 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 196 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2534 (+27);

Гадяцький – 2211 (+16);

Гадяч – 3321 (+17);

Глобинський – 3929 (+89);

Горішні Плавні – 9894 (+177);

Гребінківський – 1967 (+11);

Диканський – 2304 (+32);

Зіньківський – 3745 (+70);

Карлівський – 3607 (+6);

Кобеляцький – 3282 (+30);

Козельщинський – 2234 (+7);

Котелевський – 2612 (+13);

Кременчук – 22806 (+141);

Кременчуцький – 3332 (+43);

Лохвицький – 4445 (+93);

Лубенський – 2138 (+32);

Лубни – 7482 (+105);

Машівський – 1637 (+22);

Миргород – 5655 (+20);

Миргородський – 2411 (+25);

Новосанжарський – 2494 (+2);

Оржицький – 1628 (+8);

Пирятинський – 3038 (+76);

Полтава – 58211 (+421);

Полтавський – 8870 (+46);

Решетилівський – 2451 (+28);

Семенівський – 1822 (+31);

Хорольський – 3158 (+50);

Чорнухинський – 746 (+1);

Чутівський – 1857 (+14);

Шишацький – 2482 (+33).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 17 8303 людей. Одужали за увесь час 152 677 людей, а летальних випадків — 4 173 (13 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 21453 жителів регіону.

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