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1686 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1686 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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1686 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

22 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1686 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 25 062 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 22 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 196 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2534 (+27);
  • Гадяцький – 2211 (+16);
  • Гадяч – 3321 (+17);
  • Глобинський – 3929 (+89);
  • Горішні Плавні – 9894 (+177);
  • Гребінківський – 1967 (+11);
  • Диканський – 2304 (+32);
  • Зіньківський – 3745 (+70);
  • Карлівський – 3607 (+6);
  • Кобеляцький – 3282 (+30);
  • Козельщинський – 2234 (+7);
  • Котелевський – 2612 (+13);
  • Кременчук – 22806 (+141);
  • Кременчуцький – 3332 (+43);
  • Лохвицький – 4445 (+93);
  • Лубенський – 2138 (+32);
  • Лубни – 7482 (+105);
  • Машівський – 1637 (+22);
  • Миргород – 5655 (+20);
  • Миргородський – 2411 (+25);
  • Новосанжарський – 2494 (+2);
  • Оржицький – 1628 (+8);
  • Пирятинський – 3038 (+76);
  • Полтава – 58211 (+421);
  • Полтавський – 8870 (+46);
  • Решетилівський – 2451 (+28);
  • Семенівський – 1822 (+31);
  • Хорольський – 3158 (+50);
  • Чорнухинський – 746 (+1);
  • Чутівський – 1857 (+14);
  • Шишацький – 2482 (+33).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 17 8303 людей. Одужали за увесь час 152 677 людей, а летальних випадків — 4 173 (13 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 21453 жителів регіону.

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