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COVID-19 за добу підтвердили у 786 волинян, п'ятеро людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 за добу підтвердили у 786 волинян, п'ятеро людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 за добу підтвердили у 786 волинян, п'ятеро людей померли Фото: УНІАН

За останню добу на Волині зафіксували 786 нових випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людей померли від ускладнень коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 23 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих цієї доби – 75 дітей та 25 медпрацівників.

Одужали 1 337 людей. П'ять летальних випадків зафіксували в Луцькому районі.

За добу методом ПЛР протестували 1 120 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 338
  • Боратинська ТГ – 46
  • Городищенська ТГ – 9
  • Горохівська ТГ – 4
  • Доросинівська ТГ – 1
  • Ківерцівська ТГ – 28
  • Колківська ТГ – 2
  • Копачівська ТГ – 2
  • Мар’янівська ТГ —   5
  • Олицька ТГ  — 6
  • Підгайцівска ТГ – 52
  • Торчинська ТГ – 27
  • Рожищенська ТГ – 7
  • Цуманське ТГ — 15
  • Володимир-Волинська ТГ – 36
  • Зимнівська ТГ —  3
  • Іваничівська  ТГ — 1
  • Литовезька ТГ — 3
  • Локачинська ТГ —  1
  • Нововолинська ТГ – 25
  • Оваднівська ТГ — 3
  • Павлівська ТГ – 4
  • Поромівська ТГ – 12
  • Устилузька ТГ — 2
  • Камінь- Каширська ТГ – 4
  • Любешівська ТГ – 9
  • Маневицька ТГ – 3
  • Прилісненська ТГ – 1
  • Сошичненська ТГ — 2
  • Велицька ТГ — 1
  • Вишнівська ТГ — 5
  • Голобська ТГ – 14
  • Дубівська  ТГ – 8
  • Ковельська ТГ – 74
  • Колодяжненська ТГ – 6
  • Луківська ТГ — 1
  • Люблинецька ТГ – 2
  • Любомльська ТГ – 4
  • Поворська ТГ – 2
  • Рівненська ТГ – 3
  • Смідинська ТГ – 3
  • Старовижівська ТГ – 2
  • Турійська ТГ -2

За весь час пандемії в області захворіли 131 379 волинян. 116 977 людей одужали від COVID-19. 2 394 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 835 недужих на коронавірус волинян та десять летальних випадків.
  • Станом на 21 лютого усі волинські лікарі сімейної медицини отримали препарат "Молнупіравір" для лікування коронавірусу та почали його видавати пацієнтам.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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