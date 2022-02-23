COVID-19 за добу підтвердили у 786 волинян, п'ятеро людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 786 нових випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людей померли від ускладнень коронавірусної інфекції. Про ситуацію із захворюваністю станом на 23 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих цієї доби – 75 дітей та 25 медпрацівників.

Одужали 1 337 людей. П'ять летальних випадків зафіксували в Луцькому районі.

За добу методом ПЛР протестували 1 120 людей. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

Луцька ТГ – 338

Боратинська ТГ – 46

Городищенська ТГ – 9

Горохівська ТГ – 4

Доросинівська ТГ – 1

Ківерцівська ТГ – 28

Колківська ТГ – 2

Копачівська ТГ – 2

Мар’янівська ТГ — 5

Олицька ТГ — 6

Підгайцівска ТГ – 52

Торчинська ТГ – 27

Рожищенська ТГ – 7

Цуманське ТГ — 15

Володимир-Волинська ТГ – 36

Зимнівська ТГ — 3

Іваничівська ТГ — 1

Литовезька ТГ — 3

Локачинська ТГ — 1

Нововолинська ТГ – 25

Оваднівська ТГ — 3

Павлівська ТГ – 4

Поромівська ТГ – 12

Устилузька ТГ — 2

Камінь- Каширська ТГ – 4

Любешівська ТГ – 9

Маневицька ТГ – 3

Прилісненська ТГ – 1

Сошичненська ТГ — 2

Велицька ТГ — 1

Вишнівська ТГ — 5

Голобська ТГ – 14

Дубівська ТГ – 8

Ковельська ТГ – 74

Колодяжненська ТГ – 6

Луківська ТГ — 1

Люблинецька ТГ – 2

Любомльська ТГ – 4

Поворська ТГ – 2

Рівненська ТГ – 3

Смідинська ТГ – 3

Старовижівська ТГ – 2

Турійська ТГ -2

За весь час пандемії в області захворіли 131 379 волинян. 116 977 людей одужали від COVID-19. 2 394 жителі області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 835 недужих на коронавірус волинян та десять летальних випадків.

Станом на 21 лютого усі волинські лікарі сімейної медицини отримали препарат "Молнупіравір" для лікування коронавірусу та почали його видавати пацієнтам.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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