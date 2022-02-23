На Івано-Франківщині за добу медики виявили 424 нові випадки COVID-19

Упродовж 22 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 424 нові випадки COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу медпрацівники виявили у 245 жителів Івано-Франківського, 80 — Коломийського, 53 — Калуського, 26 — Надвірнянського, 19 — Косівського та одного — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 181 250 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 22 лютого медики зафіксували 14 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 465 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 618 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 151 978 жителів області.

За добу 22 лютого в Україні медики виявили 25 062 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей — 2 427, медпрацівників — 665). Летальних випадків — 297.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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