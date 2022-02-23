В Одеській області на COVID-19 хворіють понад 72 тисячі людей

За минулу добу, 22 лютого, в Одеській області COVID-19 виявили у 1 142 людей. 3 672 хворих одужали, 11 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (3 699). Далі йде Дніпропетровська область (2 343), на третьому місці – Полтавська область (1 686).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 324 426 громадян,

одужали 245 905 людей,

померли 5 913 хворих,

наразі хворіють 72 608 мешканців області.

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