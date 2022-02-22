У Мар'їнці поранення отримав мирний житель

22 лютого близько 17:30 російські окупанти відкрили вогонь по прифронтовій Мар'їнці. У результаті обстрілу 50-річний чоловік отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

Пораненого шпиталізували до міської лікарні у Кураховому.

Снаряд потрапив у житловий будинок

"Наразі окупанти не припиняють вогонь по місту. Після завершення обстрілу на місце події працюватиме слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксує наслідки та нанесені ушкодження", - додали у пресслужбі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Що відомо

Станом на 19:00 22 лютого російські окупанти 72 разів відкривали вогонь, 53 з них з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, п'ятеро отримали бойове травмування, ще один — поранений.

Станом на 17:00 22 лютого російські окупанти 47 разів відкривали вогонь, 30 з них з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один — бойове травмування.

22 лютого внаслідок обстрілу бойовиків сталося влучання снаряду в трансформатор на території Луганської ТЕС з подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор

21 лютого на Донбасі з боку бойовиків зафіксували 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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