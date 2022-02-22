Ужгородця підозрюють у продажі ручного протитанкового гранатомету, гранат і сотень набоїв. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Ганна Дан.

Правоохоронці затримали чоловіка на місці події на території Брегівського району. За 90 тисяч гривень він продав один РПГ, 5 гранат і 670 набоїв до автоматичної зброї калібру 5,45 та 7,62.

Поліція Закарпатської області

На місці події слідчі вилучили речові докази. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчинені злочину згідно ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення.

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