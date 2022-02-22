Визнати протиправним план забудови вулиці Кринична у Сумах та скасувати рішення міських депутатів, які його затвердили. Такий позов до адміністративного суду подала Окружна прокуратура міста Суми. За словами прокурора Ярослава Гладенка, детальний план території суперечить чинній містобудівній документації та змінює функціональне призначення земель, які визначені генеральним планом міста Суми.

Детальний план території на земельній ділянці на вулиці Криничній, 8 затвердили на сесії Сумської міськради чотири місяці тому. На ній хочуть звести багатофункціональну будівлю від 14 до 18 поверхів з вбудованим паркінгом. Облаштувати автостоянку для 43 машин, дитячий майданчик та розбити бульвар. Усе це запланували на шести гектарах землі біля річки Псел. Прокурор Окружної прокуратури міста Суми Ярослав Гладенко каже: затверджений документ не відповідає генплану та не пройшов стратегічну екологічну оцінку.

"Детальним планом дозволяється фактично змінити цільове призначення цієї земельної ділянки та розміщення багатоквартирної забудови в зоні зелених насаджень. Також поряд розміщена автозаправна станція, також санітарно-захисна зона встановлюється навколо цієї АЗС. За детальним планом багатоквартирний будинок буде розміщуватися в зоні санітарно-захисної смуги цієї АЗС", — зазначив він.

Суспільне Суми

Замовляло проєкт міське управління архітектури. У травні 2021 року провели громадські слухання та засідання архітектурно-містобудівної ради, яка його не схвалила. За словами архітектора Олега Павленка, який там був, у цій зоні будувати багатоповерхівки не можна.

"Генеральний план це визначає як територію установ, підприємств обслуговування та зелених насаджень загального користування, а в ніякому разі не житлову забудову. Тим паче, з підвищеною висотністю. Містобудівна документація має розроблятися в інтересах територіальної громади, через уповноважені органи містобудування та архітектури й органи місцевого самоврядування. І першим, і головним мають бути інтереси громади, а не інтереси будівельного бізнесу", — говорить він.

Також додає: "Ця житлова забудова не вирішує жодного соціального питання у тому плані – забезпеченість людей, які потребують поліпшення умов житлом. Ущільнення забудови і забудова зелених зон, рекреаційних зон — робить і некомфортним і небезпечним. На засіданні містобудівної ради я виступив з пропозицією зняти цей детальний план з затвердження, в першу чергу, через невідповідність інтересам громади і невідповідність генеральному плану".

Суспільне Суми

Наразі понад гектар землі на цій території орендує товариство "Еколайн Суми". Тут вони мають нерухоме майно і договір оренди до травня 2031 року. За словами директора міського департаменту забезпечення ресурсних платежів Юрія Клименка, у листопаді 2021 року товариство звернулося до міськради, аби їм змінили цільове призначення орендованої землі для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

"Оскільки департаментом було опрацьоване звернення і виявлена невідповідність вимогам чинного законодавства, зокрема ст. 20 Земельного кодексу і відповідній постанові Кабміну 1051 щодо невідповідності класифікатору, ми підготували проєкт рішення про відмову в затвердженні проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення", — зазначає він.

Клименко говорить: "На комісії, яка відбулася 30 листопада 2021 року, проєкт рішення Сумської міської ради був змінений повністю з редакції про відмову — в редакцію про надання. Оскільки вважаємо проєкт рішення незаконним, направили службову записку на голову комісії з повідомленням про те, що департамент і його працівники не будуть виконувати і готувати відповідні незаконні рішення".

Дотепер тут розміщувався садовий центр. 22 лютого за телефоном, вказаним на офіційному сайті магазину, сказали, що він не працює. Номер телефону товариства "Еколайн Суми" з реєстру юридичних осіб також не є дійсним. Підготовче засідання суду щодо скасування плану забудови на Криничній призначили на 10 березня. До цього, за словами заступниці начальника управління архітектури Ольги Бондаренко, вони нічого не коментуватимуть.

Суспільне намагається отримати коментар голови земельної комісії Сумської міської ради Сергія Дмитренка про те, чому під час засідання комісії 30 листопада 2021 року редакція рішення про відмову в затвердженні проєкту землеустрою була змінена на редакцію про його затвердження.

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