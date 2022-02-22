На Дніпропетровщині 74-річна жінка самотужки гасила пожежу та отримала опіки

22 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу села Піщанка Новомосковського району.

Рятувальники виїхали за викликом та погасили пожежу.

Вогонь знищив сухостій на загальній площі в один гектар.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці помітили жінку, яка отримала опіки ніг. 74-річна жінка намагалася самотужки загасити полум’я до прибуття рятувальників.

До місця події прибули медики та оглянули травмовану жінку. З попереднім діагнозом "термічні опіки третього ступеня", її госпіталізували до Новомосковської центральної районної лікарні.

Читайте також

Як надавати домедичну допомогу і що покласти у "тривожний рюкзак": майстер-клас від "госпітальєрів"

Втратив орієнтир у тумані. Рятувальники допомогли заблукалому у Карпатах сноубордисту з Дніпра

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро