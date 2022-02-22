На Дніпропетровщині 74-річна жінка самотужки гасила пожежу та отримала опіки

22 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу села Піщанка Новомосковського району.
Рятувальники виїхали за викликом та погасили пожежу.
Вогонь знищив сухостій на загальній площі в один гектар.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці помітили жінку, яка отримала опіки ніг. 74-річна жінка намагалася самотужки загасити полум’я до прибуття рятувальників.
До місця події прибули медики та оглянули травмовану жінку. З попереднім діагнозом "термічні опіки третього ступеня", її госпіталізували до Новомосковської центральної районної лікарні.
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