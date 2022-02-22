Закриття школи на Миколаївщині. Що кажуть чиновники

5-9 класи Іванівської загальноосвітньої школи Нечаянської громади мають ліквідувати у 2022 році. Батьки учнів проти такої реорганізації закладу.
Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка Іванівської школи Наталя Мороз.
За словами Наталі Мороз, станом на лютий у школі діти навчаються до 9-го класу. Загалом у школі 49 учнів. Працює 13 вчителів. Збудували приміщення школи у 1993 році. Засновником та розпорядником закладу є Нечаянська громада. Щорічно з бюджету громади на утримання школи витрачають понад чотири мільйони гривень.
Про реорганізацію школи Наталю Мороз повідомили 8 лютого 2022 року на нараді директорів.
"Засновник закладу може реорганізувати заклад, але для цього вони мають провести громадські обговорення не пізніше ніж за один рік. Я зайшла на вебсайт Нечаянської сільської ради для того, щоб з’ясувати, чи було якесь повідомлення, чи було виставлений проєкт рішення. Ми знайшли документ, що 24 червня 2021 року о 12:00 мали проходити у приміщенні будинку культури громадські обговорення з метою слухання громади щодо реорганізації Іванівської школи", — розповіла Наталя Мороз.
Голова Нечаянської сільської ради Микола Вівчар сказав, що у публікації на сайті громади помилилися з датою загальних зборів у селі, вони мають тільки відбутися, громадські ж обговорення почалися з 28 жовтня 2021 року.
"В Іванівці в нас є 5-й клас — не повний клас, його відвідують п'ять дітей, але з них діти ходять на Кам’янку і їздять на Благодарівку. Потім у Іванівці — 6-й клас, де навчається три дитини. Також їздять в сусідні школи. Йде 7-й клас — не повний клас — чотири дитини. Їздять в Кам’янку і Благодарівку. 8-й клас — повний і 9-й клас, де взагалі навчається одна дитина, і також діти їздять в Кам'янку і Благодарівку. Не одноразово я збирав керівників закладів і говорив: "Шановні, працюйте над тим, щоб повернути дітей", — розказав Микола Вівчар.
Як сказала директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська, у департаменті питання щодо ліквідації класів у Іванівській школі мають розглянути до 25 лютого, але впливати на рішення засновників закладу не можуть.
"Департамент освіти не може втручатись у діяльність громад. Це заборонено законом. На нас мають право подати до суду. Це означає, що ми можемо дати тільки офіційний запит і вони нам можуть дати офіційну відповідь", — розказала Алла Веліховська.
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Батьки учнів Іванівської загальноосвітньої школи проти реорганізації, готові перекривати трасу "Миколаїв — Одеса".
"Перекрити Одеську трасу. Тому що увагу ми ніяк не привернемо по-іншому. І виходу в нас іншого нема. Будемо перекривати трасу. Треба добу стояти — будемо добу стояти, треба троє — будемо троє. Місяць — будемо місяць. Але ми цю школу не дамо закрити", — розказала жителька Іванівки Олена Кіріяк.
За словами голови Нечаянської сільської ради Миколи Вівчара, на громадських обговореннях зважатимуть на думку людей, але остаточне рішення прийматиме депутатський корпус Нечаянської громади.