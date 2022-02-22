Закриття школи на Миколаївщині. Що кажуть чиновники

5-9 класи Іванівської загальноосвітньої школи Нечаянської громади мають ліквідувати у 2022 році. Батьки учнів проти такої реорганізації закладу.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка Іванівської школи Наталя Мороз.

За словами Наталі Мороз, станом на лютий у школі діти навчаються до 9-го класу. Загалом у школі 49 учнів. Працює 13 вчителів. Збудували приміщення школи у 1993 році. Засновником та розпорядником закладу є Нечаянська громада. Щорічно з бюджету громади на утримання школи витрачають понад чотири мільйони гривень.

Фото: Ольги Рудої/Суспільне Миколаїв Школа збудована у 1993 році

Про реорганізацію школи Наталю Мороз повідомили 8 лютого 2022 року на нараді директорів.

"Засновник закладу може реорганізувати заклад, але для цього вони мають провести громадські обговорення не пізніше ніж за один рік. Я зайшла на вебсайт Нечаянської сільської ради для того, щоб з’ясувати, чи було якесь повідомлення, чи було виставлений проєкт рішення. Ми знайшли документ, що 24 червня 2021 року о 12:00 мали проходити у приміщенні будинку культури громадські обговорення з метою слухання громади щодо реорганізації Іванівської школи", — розповіла Наталя Мороз.

Голова Нечаянської сільської ради Микола Вівчар сказав, що у публікації на сайті громади помилилися з датою загальних зборів у селі, вони мають тільки відбутися, громадські ж обговорення почалися з 28 жовтня 2021 року.

Фото: Ольги Рудої/Суспільне Миколаїв У школі навчаються неповними класами

"В Іванівці в нас є 5-й клас — не повний клас, його відвідують п'ять дітей, але з них діти ходять на Кам’янку і їздять на Благодарівку. Потім у Іванівці — 6-й клас, де навчається три дитини. Також їздять в сусідні школи. Йде 7-й клас — не повний клас — чотири дитини. Їздять в Кам’янку і Благодарівку. 8-й клас — повний і 9-й клас, де взагалі навчається одна дитина, і також діти їздять в Кам'янку і Благодарівку. Не одноразово я збирав керівників закладів і говорив: "Шановні, працюйте над тим, щоб повернути дітей", — розказав Микола Вівчар.

Як сказала директорка департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська, у департаменті питання щодо ліквідації класів у Іванівській школі мають розглянути до 25 лютого, але впливати на рішення засновників закладу не можуть.

"Департамент освіти не може втручатись у діяльність громад. Це заборонено законом. На нас мають право подати до суду. Це означає, що ми можемо дати тільки офіційний запит і вони нам можуть дати офіційну відповідь", — розказала Алла Веліховська.

Батьки учнів Іванівської загальноосвітньої школи проти реорганізації, готові перекривати трасу "Миколаїв — Одеса".

"Перекрити Одеську трасу. Тому що увагу ми ніяк не привернемо по-іншому. І виходу в нас іншого нема. Будемо перекривати трасу. Треба добу стояти — будемо добу стояти, треба троє — будемо троє. Місяць — будемо місяць. Але ми цю школу не дамо закрити", — розказала жителька Іванівки Олена Кіріяк.

За словами голови Нечаянської сільської ради Миколи Вівчара, на громадських обговореннях зважатимуть на думку людей, але остаточне рішення прийматиме депутатський корпус Нечаянської громади.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.