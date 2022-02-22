Як надавати домедичну допомогу. У Львові проводять навчання для школярів

Школярів Львова навчають домедичної підготовки. Заняття проводять фахівці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Про це Суспільному розповіла керівниця міського управління освіти Леся Васюта. Окрім домедичної підготовки, дітям розповідають, як себе поводити у надзвичайних ситуаціях.

Школярів навчають накладати пов’язки та надавати допомогу не лише за допомогою спеціальних засобів, а й підручних методів. Як розповіла викладачка університету безпеки життєдіяльності Надія Слободяник, у пригоді стануть футболки, ремені, палки тощо. Також школярів навчають правильно проводити серцево-легеневу реанімацію.

"Нас вчать як робити пов’язки, але тут детальніше показують, на прикладах живих людей, тому я вражаю, що це краще", – розповідає учениця Богдана Лозинська.

Розповідали учням і як правильно себе поводити у надзвичайних ситуаціях.

"Надзвичайні ситуації бувають не тільки військового характеру, а ще й природного, техногенного, соціально-політичного, ну і наше завдання на даний момент – це розказати, як себе правильно поводити у будь-якій надзвичайній ситуації", – каже викладач університету безпеки життєдіяльності Ярослав Ільчишин.

Такі навчання відбуваються і у львівських школах.

"Ми вже охопили такими навчаннями близько до 3 000 дітей. Впродовж цього місяця і наступного місяця у нас такі навчання пройдуть усі учні 9-11 класів закладів освіти міста Львова", – повідомила керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

Що відомо

У лютому у Львові розпочали проводити заняття зі стрільби, домедичної та психологічної допомоги для учнів 9-11 класів. Нацгвардійці навчають дітей, як розбирати та збирати зброю, правильно діяти у стресовій ситуації та надавати першу допомогу.

14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглядали питання забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На засіданні розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення резерву крові. У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів.

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