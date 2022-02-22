У Дніпрі відкрили виставку робіт молодих художників

У музеї українського живопису відкрили виставку робіт молодих художників Дніпропетровщини. Кореспонденти Суспільного побували на заході.

Мистецтвознавець Володимир Маліков розповів, що полотна для виставки відбирали на конкурсній основі. Серед учасників виставки, як професійні художники, так і митці-аматори. Головним критерієм відбору був лише професійний рівень виконання та художня цінність творів.

Загалом в експозиції представлено 220 робіт від 60 художників з усієї області. Вік митців від 8 років.

Картини виконані у різних стилях: петриківський розпис, живопис, графіка, портрети.

Студенка Валерія Некрасова навчається на другому курсі коледжу культури та мистецтв. Художниця пише картини у стилі петриківського розпису. Каже, на виставці свою роботу представляє вперше.

"Мені дуже приємно, що мою роботу розмістили на виставці. Це надихає. Коли я дивлюсь на роботи інших майстрів, то беру приклад для майбутніх робіт", - поділилась враженнями Валерія.

Суспільне Дніпро Виставку організовують вже вчетверте

Учасниця виставки Олена Іванова свої роботи пише з натури. Говорить, деякі пейзажі створила у туристичних походах. Хоче, аби люди побачили світ її очима.

"У мене багато друзів, які фотографують, але якось воно мені не таке живе. Коли немає нічого між людиною і папером, то це - живе мистецтво. Коли з’являється камера, я думаю як воно вийде на камері і втрачаю живий момент, ось цей, - справжній" - сказала Олена.

Суспільне Дніпро Мета виставки - привернути увагу до творчості маловідомих художників

Експозицію можна подивитися у Музеї українського живопису до 27го березня.

Читайте також

Трагедія українського села 1920-1930: у Дніпрі відкрилась виставка графічних робіт про Голодомор

Фото, картини, каски та бронежилети. У Дніпрі відкрили виставку до Дня Героїв Небесної Сотні

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро