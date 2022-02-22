Сватівська лікарня отримала медичні інструменти для гінекологічного відділення

Сватівська багатопрофільна лікарня отримала медичні інструменти та засоби захисту для гінекологічного відділення. Купили обладнання за грантові гроші від Євросоюзу за проєктом громадської організації "Майбутнє українського Донбасу".

Таке обладнання, розповідає завідувач гінекологічного відділення Олексій Козинський, менш травматичне, а його використання скорочує терміни реабілітації. Такі хірургічні операції жінкам у Сватівській лікарні роблять протягом двох років.

"Що це нам дає? Розширяє кордони нашої хірургічної активності в мікрохірургії. Тобто в малотравматичних операціях", - розповів завідувач гінекологічного відділення Сватівської багатопрофільної лікарні Олексій Козинський.

Інструменти для операцій та засоби захисту купили за коштом проєкту "Жіноче здоров'я – запорука міцної сім'ї" у співпраці зі Сватівською та Нижньо-Дуванською тергромадами.

"Проєкт був більше ніж 200 тисяч гривень. Загалом там більша частина була – інструменти сертифіковані", - розповів голова громадської організації Олег Якубов.

Застосувати надане обладнання в роботі медики Сватівської багатопрофільної лікарні планують вже найближчими днями.

"За 2021 рік вдалося реалізувати у тісній співпраці з громадськими організаціями 9 проєктів. Всі вони соціального напрямку і загальна сума це 987 приблизно тисяч гривень", - розповіла заступниця Сватівського міського голови Ірина Корлякова.