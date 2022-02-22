Виконком Рівного продовжив роботу ярмарку на два місяці

Роботу вуличного ярмарку поблизу центрального ринку у Рівному продовжили на два місяці. Про це Суспільному повідомила керуюча справами міськвиконкому Марія Корнійчук. За таке рішення 22 лютого проголосували більшість членів виконкому.

Розпорядники торгівлі на вулицях Гетьмана Полуботка – Пересопницькій – Шевченка просили дозволу на рік, а міська влада пропонувала шість місяців. Член міськвиконкому Сергій Удовиченко нагадав, що у Службі порятунку мають претензії до ярмарку, вони стосуються протипожежної безпеки.

"До матеріалів цього рішення доклали довідку Служби порятунку, в якій зазначили, що встановлені та залишаються невиконаними ряд недоліків, що ставлять під загрозу життя і здоров'я працівників та відвідувачів", – зазначив Сергій Удовиченко.

Розпорядник вуличної торгівлі поблизу ринку Анатолій Маєвський сказав, що ці зауваження пожежників стосуються загалом ринку, а не ярмарку.

"Ми хочемо розвиватися, хочемо туди вкладати гроші, але нам треба мати впевненість, що буде якась перспектива нормальної роботи. Там на сьогодні у небазарний сезон торгує кожен день близько трьох сотень людей", – повідомив організатор і розпорядник ярмарку "Рівненський ринок"Анатолій Маєвський.

У підсумку більшість членів міськвиконкому проголосували за пропозицію продовжити роботу ярмарку ще на два місяці.

Що відомо

Востаннє роботу ярмарку міськвиконком продовжував у листопаді 2021 року, тоді рішення прийняли на три місяці. Головний архітектор міста Дмитро Котляров зазначав, що вулицю Шевченка згодом планують відкрити для реверсного руху.

28 жовтня 2021 року міська комісія ТЕБ та НС встановила ряд додаткових обмежень, поки місто перебуватиме в “червоній” зоні. Серед них постановили припинити торгівлю не у межах офіційних ринків. Самі торговці рішенням обурились.

На початку лютого 2021 року близько 70 торговців ярмарку під стінами міської ради вимагали продовжити термін ще на рік. У міськраді пояснювали: законних юридичних підстав на це – немає.

У 2019 році рівненський міськвиконком дав дозвіл на торгівлю з відкритих прилавків на вулицях Шевченка, Пересопницька і Гетьмана Полуботка. Тоді дозвіл та статус ярмарку надавали на рік, аби не порушувати вимог законодавства.

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