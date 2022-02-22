Виконком Рівного продовжив роботу ярмарку на два місяці

Роботу вуличного ярмарку поблизу центрального ринку у Рівному продовжили на два місяці. Про це Суспільному повідомила керуюча справами міськвиконкому Марія Корнійчук. За таке рішення 22 лютого проголосували більшість членів виконкому.
Розпорядники торгівлі на вулицях Гетьмана Полуботка – Пересопницькій – Шевченка просили дозволу на рік, а міська влада пропонувала шість місяців. Член міськвиконкому Сергій Удовиченко нагадав, що у Службі порятунку мають претензії до ярмарку, вони стосуються протипожежної безпеки.
"До матеріалів цього рішення доклали довідку Служби порятунку, в якій зазначили, що встановлені та залишаються невиконаними ряд недоліків, що ставлять під загрозу життя і здоров'я працівників та відвідувачів", – зазначив Сергій Удовиченко.
Розпорядник вуличної торгівлі поблизу ринку Анатолій Маєвський сказав, що ці зауваження пожежників стосуються загалом ринку, а не ярмарку.
"Ми хочемо розвиватися, хочемо туди вкладати гроші, але нам треба мати впевненість, що буде якась перспектива нормальної роботи. Там на сьогодні у небазарний сезон торгує кожен день близько трьох сотень людей", – повідомив організатор і розпорядник ярмарку "Рівненський ринок"Анатолій Маєвський.
У підсумку більшість членів міськвиконкому проголосували за пропозицію продовжити роботу ярмарку ще на два місяці.
Що відомо
- Востаннє роботу ярмарку міськвиконком продовжував у листопаді 2021 року, тоді рішення прийняли на три місяці. Головний архітектор міста Дмитро Котляров зазначав, що вулицю Шевченка згодом планують відкрити для реверсного руху.
- 28 жовтня 2021 року міська комісія ТЕБ та НС встановила ряд додаткових обмежень, поки місто перебуватиме в “червоній” зоні. Серед них постановили припинити торгівлю не у межах офіційних ринків. Самі торговці рішенням обурились.
- На початку лютого 2021 року близько 70 торговців ярмарку під стінами міської ради вимагали продовжити термін ще на рік. У міськраді пояснювали: законних юридичних підстав на це – немає.
- У 2019 році рівненський міськвиконком дав дозвіл на торгівлю з відкритих прилавків на вулицях Шевченка, Пересопницька і Гетьмана Полуботка. Тоді дозвіл та статус ярмарку надавали на рік, аби не порушувати вимог законодавства.
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