Путін визнав ОРДЛО. Що чекає Херсонщину - думка політолога

Напад Російської Федерації на Херсонську область поки малоймовірний, але можливий. Таку думку Суспільному висловив херсонський політолог Володимир Молчанов.

Він говорить, що подальші кроки країни – агресора можуть бути пов`язані із тим, наскільки активною буде реакція Заходу на її дії на території Донбасу.

"Москва може нападати так, щоб залишатись практично безкарною, тобто бомбити, обстрілювати й при цьому не вторгатися і не наражати свої війська на безпосередній контакт з українцями, щоб не отримувати відсіч. Нове, але, на жаль, легке озброєння, яке нам поставили, – протитанкове і зенітне, але близької дії", - каже Молчанов.

На Херсонщину, у разі чого, Росія може наступати з Криму, каже політолог.

"Можливий напад з боку Криму для того, щоб захопити насосну станцію в Таврійську Північно-Кримського каналу, захопити греблю Каховської ГЕС неушкодженими. У разі обстрілів є величезна небезпека – всі греблі, а у нас їх 8, і половина населення України проживає в тих місцях, які можуть бути затоплені", - говорить політолог.

На думку Володимира Молчанова, існує два варіанти розвитку подій на Донбасі.

"За оптимістичним сценарієм буде, як в Криму. Тобто протистояння, але без пострілів. Але це надто оптимістично. Скоріш за все вони використовуватимуть ці проксі сили свої для того, щоб продовжувати нагнітати зараз обстановку, на що Україна поки що намагається не відповідати", - говорить Молчанов.

Для стримування агресії з боку Росії, говорить Володимир Молчанов, потрібна розробка ракетної програми. Це зупинило б агресора у намірах бомбардувати українські міста.

Що відомо:

Читайте також

На Херсонщині державні органи працюють у штатному режимі. Влада закликала зберігати спокій

Заява Верховної Ради про визнання РФ "Л/ДНР": як голосували нардепи від Херсонщини

У Херсоні волонтери плетуть маскувальні сітки для українських військових на сході

Херсонці написали онлайн-диктант кримськотатарською мовою

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber