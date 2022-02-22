Путін визнав ОРДЛО. Що чекає Херсонщину - думка політолога

Напад Російської Федерації на Херсонську область поки малоймовірний, але можливий. Таку думку Суспільному висловив херсонський політолог Володимир Молчанов.
Він говорить, що подальші кроки країни – агресора можуть бути пов`язані із тим, наскільки активною буде реакція Заходу на її дії на території Донбасу.
"Москва може нападати так, щоб залишатись практично безкарною, тобто бомбити, обстрілювати й при цьому не вторгатися і не наражати свої війська на безпосередній контакт з українцями, щоб не отримувати відсіч. Нове, але, на жаль, легке озброєння, яке нам поставили, – протитанкове і зенітне, але близької дії", - каже Молчанов.
На Херсонщину, у разі чого, Росія може наступати з Криму, каже політолог.
"Можливий напад з боку Криму для того, щоб захопити насосну станцію в Таврійську Північно-Кримського каналу, захопити греблю Каховської ГЕС неушкодженими. У разі обстрілів є величезна небезпека – всі греблі, а у нас їх 8, і половина населення України проживає в тих місцях, які можуть бути затоплені", - говорить політолог.
На думку Володимира Молчанова, існує два варіанти розвитку подій на Донбасі.
"За оптимістичним сценарієм буде, як в Криму. Тобто протистояння, але без пострілів. Але це надто оптимістично. Скоріш за все вони використовуватимуть ці проксі сили свої для того, щоб продовжувати нагнітати зараз обстановку, на що Україна поки що намагається не відповідати", - говорить Молчанов.
Для стримування агресії з боку Росії, говорить Володимир Молчанов, потрібна розробка ракетної програми. Це зупинило б агресора у намірах бомбардувати українські міста.
Що відомо:
- Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
- Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
- Україна скликала Радбез ООН, США та ЄС анонсували санкції.
- Раніше Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.
- Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.
- 18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.
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