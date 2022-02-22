У Полтавській громаді не скасовують конкурс "Бюджет участі"

У Полтавській громаді вирішили не призупиняти на цей рік конкурс "Бюджет участі". Рішення про це ухвалили 22 лютого на засіданні робочої групи. Призупинити конкурс хотіли для того, аби реалізувати попередні ініціативи-переможці. Натомість, поки вирішили не приймати ідеї у категорії мікропроєкти. Про це розповіла Суспільному директорка «Інституту розвитку міста» Тетяна Татаріна.

Поблизу річки у селі Вакуленці Полтавської громади місцеві хотіли облаштувати дитячий майданчик. Цей проєкт 2019-го переміг у конкурсі "Бюджет участі", однак його досі не реалізували, каже співавторка.

Фото: Суспільне Полтава Місце, де хотіли облаштувати дитячий майданчик

"Діток дуже багато, і підлітків, і маленьких діток. Їм зазвичай просто немає, де проводити час. Для маленьких – пісочниця, гірка, гойдалки. Для старших діток спортивні елементи – тренажери, шведська драбина, бруси для пресу", – каже співавторка проєкту на "Бюджет участі" Наталія Бабець-Білецька.

Ще один проєкт-переможець 2018-го року, який досі не реалізували, – будівництво зупинки на вулиці Луговій, що у Полтаві.

"Немає місця, де могли б очікувати автобус. Це має бути залізна зупинка зі склом, лавка, де зможуть люди, які очікують автобуси, присісти.Урни обов’язково мають бути та під’їзд, асфальтоване покриття. Вартість проєкту складала 500 тисяч гривень", – говорить авторка проєкту на "Бюджет участі" Вікторія Оселедцева.

Фото: Суспільне Полтава Конкурс "Бюджет участі"

Від 2015-го року, коли започаткували конкурс, у Полтаві реалізували 54 проєкти-переможці "Бюджету участі". Поки не втілили ще 89 ініціатив. На них потрібно щонайменше 35 мільйонів гривень, каже Тетяна Татаріна. Через це конкурс хотіли призупинити на рік, аби реалізувати попередні проєкти-переможці.

"2020-го знімали з фінансування і направляли проєкти на підтримку медицини в "ковідний" період. Є проєкти, по яких занадто пізно уклали договори на виконання проведення робіт або ж пізно оголосили проведення тендеру. Є проєкти, де для облаштування зеленої зони необхідно спочатку цей об’єкт чи паркову зону включити до переліку зелених зон. Тобто ухвалити відповідне рішення сесії", – говорить директорка комунальної установи "Інститут розвитку міста" Тетяна Татаріна.

22 лютого на засіданні робочої групи конкурсу вирішили прийом заявок 2022-го не скасовувати.

Фото: Суспільне Полтава Засідання робочої групи конкурсу

"Нам рік зупинки прийому заявок не допоможе, бо якщо проаналізувати, яким чином реалізовувалися проєкти, – це 18 проєктів за минулий рік. То нам треба 6 років не приймати заявки, щоб тільки борги реалізувати", – каже членкиня робочої групи з питань партиципаторного бюджетування Юлія Городчаніна.

Натомість на засіданні запропонували скасувати прийом ініціатив у категорії мікропроєкти або ж змінити їхній формат.

"Є пропозиція включити зміни до положення, щоб в мікропроєкти можна було подавати "м’які" проєкти. Це, можливо, будуть якісь фестивалі, культурні заходи, художні, спортивні заходи. Для того, щоб розвантажити ЖКГ (управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради – ред.) на інфраструктурних проєктах", – каже член робочої групи з питань партиципаторного бюджетування Роман Широких.

Остаточне рішення щодо зміни правил конкурсу мають ухвалити на наступному засіданні робочої групи 25 лютого.

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