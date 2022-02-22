Шлюб у “дзеркальну” дату: 15 пар побралися 22 лютого 2022 року у Чернігові. Таку кількість бажаючих одружитись начальниця Чернігівського міського РАЦСу Любов Савенко називає великою, однак це не рекорд.

"На цю дату, адже вона дзеркальна, незвичайна дата в цьому році. Було багато бажаючих і на сьогодні в нас одружилися 15 пар".

Загалом у “весільні дні”, п’ятницю та суботу, одружуються понад 20 пар, розповіла Любов Савенко. 22 лютого ж 11 пар одружилися у чернігівському РАЦСі, і ще чотири пари побралися в міському Палаці культури в рамках програми “Шлюб за добу”.

ФОТО: Суспільне Чернігів Подружжя Троянових

За словами кураторки проекту “Шлюб за добу” Світлани Власенко, у них цю дату бронювали за кілька місяців. Зареєструвати всі шлюби вони не змогли.

"На дзеркальну дату 22.02.2022 було дуже багато бажаючих. Але, на жаль, не змогли взяти всіх, бо є обмеження по кількості шлюбів в день. Тому сьогодні реєструються чотири пари".

Зокрема, за словами начальниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун, на Чернігівщині 22 лютого укладено 83 шлюбні церемонії.

Чому молодята вирішили обрати “дзеркальну” дату – у сюжеті:

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