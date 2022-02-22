Сумчани стартували на чемпіонаті України з футзалу серед студентів. У стартовому турі у групі "Схід" команда Сумського державного університету 22 лютого приймала команду Харківського національного. На грі побував Олександр Качанов.

Команду Сумського державного університету на гру вивів гравець екстралігової академії футзалу футзального клубу "Суми" Арсеній Гурєєв. Як студент він захищає кольори сумського вишу. Йому та його команді у стартовому турі сезону 2022 року протистояла команда з Харкова. Її на гру вивів Владислав Мосьпан. Саме він та його команда відкрила рахунок у матчі та виграли перший тайм зустрічі з рахунком 3:1.

Суспільне Суми

У другому таймі харків'яни забили ще тричі, сумчани відповіли на це одним голом. У підсумку 6:2 на користь харків'ян. Один з голів команди ХНУ на свій рахунок записав капітан. Владислав Мосьпан — капітан команди "ХНУ" (м.Харків) розповідає: "Команда старалася. В принципі, тут важкий футзал, бойовий, багато боротьби на кожному клаптику майданчика. Тому що зал маленький і зчеплення. Враження від гри лише позитивні. Ми виграли".

Суспільне Суми

Арсеній Гурєєв — капітан команди "СумДУ" (м.Суми) говорить: "В першу чергу ми зібрались з різних команд, разом тренували мало і якісь стандарти, вихід із зони – у нас не виходило. Перш за все це. У якийсь момент ми не забили, де могли забити, а вони забили. Ось і все."

Крім команд Сумського державного та Харківського національного університетів, у групі "Схід" зіграє команда Сумського державного педагогічного університету. Команди зіграють у два кола після чого перша команда групи виходить у "Фінал восьми", дві інші розіграють дві путівки у "Фінал восьми" в одній восьмій фіналу.

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