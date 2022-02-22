У Миколаєві відбулись навчання бійців гарнізону цивільного захисту

На базі Миколаївського комбінату хлібопродуктів відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з бійцями Миколаївського гарнізону цивільного захисту.
Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Олександр Задорожний.
За легендою, в результаті виходу з ладу редуктора двигуна над силосним поверхом сталася пожежа з виливом масла та обрив стрічки транспортеру. Виникла загроза розповсюдження вогню по норіях в силосі сховища.
Першими почали діяти бійці добровільної пожежної дружини, яких на підприємстві нараховується 16 людей. Евакуювали персонал самотужки адміністрація та дружинники.
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Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали ввідну, що після евакуації недорахували двох людей. Рятувальники провели розвідку та порятунок умовних постраждалих.
Умовну пожежу ліквідували на площі 25 квадратних метрів.
"Під час навчань відпрацювали злагодженість особового складу та взаємодію з адміністрацією об’єкту. Загальна оцінка навчання — добре", — розповів Олександр Задорожний.
Загалом у навчаннях взяли участь 41 рятувальник та застосували 11 одиниць техніки.