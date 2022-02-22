У Миколаєві відбулись навчання бійців гарнізону цивільного захисту

На базі Миколаївського комбінату хлібопродуктів відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з бійцями Миколаївського гарнізону цивільного захисту.

Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Олександр Задорожний.

За легендою, в результаті виходу з ладу редуктора двигуна над силосним поверхом сталася пожежа з виливом масла та обрив стрічки транспортеру. Виникла загроза розповсюдження вогню по норіях в силосі сховища.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook Бійці добровільної пожежної частини під час навчань

Першими почали діяти бійці добровільної пожежної дружини, яких на підприємстві нараховується 16 людей. Евакуювали персонал самотужки адміністрація та дружинники.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали ввідну, що після евакуації недорахували двох людей. Рятувальники провели розвідку та порятунок умовних постраждалих.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook Евакуація умовного постраждалого

Умовну пожежу ліквідували на площі 25 квадратних метрів.

"Під час навчань відпрацювали злагодженість особового складу та взаємодію з адміністрацією об’єкту. Загальна оцінка навчання — добре", — розповів Олександр Задорожний.

Загалом у навчаннях взяли участь 41 рятувальник та застосували 11 одиниць техніки.

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