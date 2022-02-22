У Чернівецькій області нацгвардійці та поліцейські посилили захист Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Про це йдеться на сайті Нацгвардії України.

Правоохоронці будуть патрулювати прилеглу місцевість, вести спостереження, оцінювати обстановку навколо станції. Також перевірятимуть документи та транспорт, який заїжджатиме.

ГАЕС є об’єктом критичної інфраструктури. Вона дозволяє накопичувати енергію й регулювати коливання у тому, як люди споживають електроенергію.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи з 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

21 лютого стало відомо, що Росія визнає самопроголошені “ДНР” і “ЛНР” та вводить на непідконтрольні Україні території Донбасу війська.

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