У Кропивницькому влаштували акцію на підтримку людей з синдромом Дауна

У Кропивницькому влаштували благодійну акцію "Шкарпетуйся" на підтримку людей з синдромом Дауна. Продають різнокольорові шкарпетки. Про це Суспільному розповіла керівниця громадської організації "Серце матері" Людмила Шукрута.

Шкарпетки до Дня людей з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня, шиє єдина в Україні фабрика. Щороку змінюється їх дизайн.

За словами Людмили Шукрути, цього року планують продати 300 пар. Вартість однієї – 47 гривень.

"Ціна шкарпеток 47 гривень, бо у нас 46 хромосом, а у діток із синдромом Дауна – 47. Щоб долучитися до акції "Lost of socks", потрібно купити шкарпетки, 21 березня вдягнути їх, зробити фото та викласти у соціальні мережі з хештегом #шкарпетуйся".

Гроші від продажу шкарпеток витратять на організацію свят, дозвілля, екскурсій для дітей з інвалідністю, аутизмом та синдромом Дауна. 21 березня дітям влаштують майстер-клас з приготування піци та поведуть у музей.

У 2021 році громадська організація "Серце матері" під час благодійної акції продала 200 пар шкарпеток.

Що відомо

Синдром Дауна (трисомія за 21 хромосомою) — генетична аномалія, яку спричинює присутність додаткової хромосоми у 21 парі. Синдром Дауна є хромосомною аномалією, не є хворобою і не лікується.

Всесвітній день людей із синдромом Дауна — 21 березня. Березень обраний тому, що синдром Дауна являє собою трисомію (березень — третій місяць року) за 21 хромосомою (тому і 21 березня).

До громадської організації "Серце матері" входить 250 дітей з інвалідністю, десятеро з них синдромом Дауна, від трьох до 18 років і старше не лише з Кропивницького, а й з районів області. З них більше 100 дітей відвідують школи та дитсадки.

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!