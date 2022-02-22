У Краматорську 22-го лютого одружилися 15 пар. З початку року це найбільша кількість шлюбів, які уклали за день. Як повідомила Суспільному начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Марія Темчишина, це пов’язано із дзеркальною датою 22.02.2022.

Молодята Дмитро та Надія познайомилися на роботі вісім років тому. Надія розповіла, що традиційного святкування не буде, а одразу після розпису вони з чоловіком полетять у весільну подорож.

"В магію цифр ми не віримо, дату обрали через те, що класна дата, яку ми не забудемо. Ми навіть через цю дату перенесли своє одруження. Ми ще планували десь у листопаді або грудні зареєструвати брак. Але ось класна дата випала й ми вирішили в цей день", — говорить наречена Надія.

Дмитро та Надія, фото: Суспільне Донбас У Краматорську одружилися 15 пар

За словами Марії Темчишиної, дзеркальні дати мають підвищений попит у молодят.

"Користуються в першу чергу дзеркальні дати. А також у літній час найбільша кількість громадян розписується у вихідні дні. Головне, це подати заяву не пізніше за місяць, але раджу, для того, щоб обрати зручний час, в який ви бажаєте одружитися і він не був зайнятий іншою парою, потрібно дещо раніше це робити", — розповіла Марія Темчишина.

Що відомо

З початку року у місті зареєстровано 133 нові родини.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber