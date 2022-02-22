Сумський прикордонний загін повідомив про встановлення додаткових тимчасових режимних обмежень в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумської області. Інформація про це з'явилась 22 лютого на сайті Сумської ОДА.

У зв'язку з обстановкою біля українсько-російського кордону та з метою посилення дотримання прикордонного режиму у межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського контрольованих прикордонних районів Сумської області запроваджені тимчасові обмеження на в'їзд і провадження робіт у смузі місцевості (окрім території населених пунктів) яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 500 метрів від лінії державного кордону.

А саме заборонено в'їзд осіб, окрім:

- осіб тих які постійно або тимчасово проживають чи працюють в межах смуги

- власників (орендарів) земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги

- осіб, що прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон в інші райони, згідно з адміністративно-територіальним поділом України

- осіб, що надали письмове запрошення близьких родичів (установ, організацій тощо), посвідчені в порядку, визначеному Законом України "Про нотаріат" або яких зустрічають особисто особи, що постійно проживають (працюють) у смузі.

Також ввели обмеження на проведення робіт, окрім:

- сільськогосподарських та інших робіт згідно з переліком, визначеним пунктом 17 Положення про прикордонний режим за умови завчасного інформування підрозділу охорони державного кордону про їх проведення та за наявності підтверджуючих документів;

- будівельних, що виконуються відповідно до міжнародних договорів, та на будовах державного значення, а також пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха та осередків особливо небезпечних інфекційних захворювань;

Ще заборонили скупчення транспортних засобів (більше двох), тривалі зупинки машин (довше 20 хвилин), не пов’язані з технічними несправностями.

Обмеження стосуватимуться і перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів.

Заборонено:

- використання приладів нічного бачення, тепловізорів, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення.

- використання повітряних суден, за винятком цивільних повітряних суден, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні повітряні перевезення, і державних повітряних суден;

- здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти.

Обмеження не стосуються представників військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, комунальних служб, швидкої медичної допомоги, інших суб’єктів державної та комунальної власності, що забезпечують підтримання життєдіяльності об’єктів інфраструктури та надають населенню послуги гуманітарного, соціального характеру (під час виконання ними службових обов’язків).

Повний текст документу можна переглянути на сайті Державної прикордонної служби України.

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