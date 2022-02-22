У Кропивницькому для рятувальників організували тренінг першої домедичної допомоги – вчили реанімувати людину та зупиняти кровотечі. Про це розповіла лікарка та співініціаторка занять Таміла Асрієва.

Тренінг назвали "Перший на місці". Вчили кропивницькі інструктори-медики.

Що робити, коли людина втратила свідомість, пояснювала лікарка Таміла Асрієва на манекенах. "Я нахилилася та порахувала до десяти секунд. І, коли зрозуміла, що людина не дихає, дзвоню у швидку і паралельно починаю натискати на грудну клітку. Оператору швидкої передаю інформацію про людину".

Каже, потрібно розуміти стан людини та куди викликати меддопомогу. "Якщо ви не знаєте де ви і не можете назвати точну адресу, орієнтуйтеся на місцевості. Чим краще ви опишете, де ви є, тим швидше вас знайдуть лікарі".

Інструкторка пояснила, коли помітили людину без свідомості, діяти треба швидко, щоб врятувати життя. "Треба перевірити прохідність дихальних шляхів. Оцінюємо дихання за десять секунд. Протягом п'яти хвилин починайте серцево-легеневу реанімацію. У такому випадку у нашого постраждалого є шанси вижити до приїзду швидкої допомоги".

Вчилися надавати домедичну підготовку восьмеро рятувальників. Максим Кравченко сказав, вивчав ці прийоми в університеті. Прийшов оновити знання. Ці навички знадобляться для порятунку людей під час аварій та пожеж, сказав Євген Мазур.

Заняття для рятувальників безкоштовні. Наступного тижня лікарі вчитимуть поліцейських.

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