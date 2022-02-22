Дзеркальна дата викликала весільний бум у Запоріжжі

22 лютого у Запорізькій області одружилися 130 пар. Багато хто обрав саме дату 22.02.2022 через те, що вона "дзеркальна", тобто читається однаково зліва на право та з права наліво.

В Олександрівському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, що на площі Пушкіна 2 лютого уклали шлюб 36 пар. Це втричі більше ніж 14 лютого (в День Закоханих) 2022 року. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу ДРАЦС Вікторія Кузьміна.

Владислав та Юлія познайомилися у соціальних мережах. Кажуть, аби одружитися у "дзеркальну" дату, подали заяву два місяці тому.

Фото: Суспільне Запоріжжя Дата незвична і дуже гарна. Ми хочемо, щоб наше подружнє життя було таки гарним і ми дивились один на одного, як в дзеркало і милувалися усе життя. Юлія та Владислав Кучви

Молодята Діга та Наталія разом понад три роки. Розповідають, що дату урочистої церемонії обирали разом та подавали заяву за чотири місяці.

Фото: Суспільне Запоріжжя Кажуть, це дуже щаслива дата, дуже рідкісна. Вона містить у собі багато позитивних та добрих емоцій. Наталія та Діга Тігуа

А ось Леся та Данило ще рік тому хотіли обрати гарну дату. Кажуть, що забули про наближення "дзеркальної" дати. Але коли прийшли подавати заяву на реєстрацію шлюбу, у РАЦСі їм запропонували 22 лютого.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сьогодні така дата, яка виконує бажання багатьох, виконує наше бажання. Цей день принесе щастя нам і багатьом парам, які сьогодні вирішили поєднати свої серця. Данило та Леся

У Запоріжжі РАЦСи працювали до 17:00. Вартість урочистої церемонії у неділю та понеділок становить 1660 грн, в робочі дні та суботу – 1501 грн.

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