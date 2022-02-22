У Чернівецькій області створили проєкт "Мамина комора". Він передбачає облаштування кімнати у дитячих лікарнях. Там будуть зберігати речі для покинутих новонароджених та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це Суспільному повідомила прессекретарка благодійного фонду «Я Майбутнє України» Юлія Галич.

За її словами, діти перебувають в лікарнях до двох місяців, поки їм не знайдуть сім‘ю або не підготують документи для влаштування в будинок дитини. В цей період для дітей купляють харчування, одяг, іграшки, памперси та інші засоби гігієни. Їх зберігатимуть в облаштованих кімнатах лікарні.

Таку комору планують забезпечити на рік. Речі та гроші збирають від благодійників.

Надалі планують забезпечити дітей доглядальницями.

Благодійний фонд підписав меморандум про співпрацю з обласним департаментом охорони здоров‘я та міським управлінням охорони здоров‘я. Також планують підписати договори з міською та обласною дитячими лікарнями.

Що відомо

Благодійний фонд “Я майбутнє України” опікується дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування, дітьми з інвалідністю або з рідкісними захворюваннями.

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