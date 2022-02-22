Обвинувачуваний у смертельному ДТП на Хортиці не з'явився до суду

Обвинувачений у скоєні смертельного ДТП, внаслідок котрого загинула п'ятирічна дівчинка, Євгеній Матюх — не з`явився 22 лютого на судове засідання до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя, де триває розгляд справи.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник.

На початку засідання його адвокат Володимир Балюта повідомив суддю, що підзахисний перебуває на стаціонарному лікуванні в обласній клінічній лікарні. Судове засідання вирішили перенести на 17 березня.

"Два рази не було адвоката, а це вперше, що він не з’явився на суд. Ніби з поважної причини, але поважної причини не надали. Це затягування процесу, звісно. Сьогодні повинні були свідки з його сторони виступати й один свідок, який не з’явився минулого разу, з Дніпра. Не було можливості приїхати", – кажуть Дар'я та Роман Покровські, батьки загиблої дитини.

Дар'я та Роман Покровські

Бабуся загиблої дівчинки Наталія Купрєєва каже: адвокат Володимр Балюта погрожує їхній родині:

"Ось ці погрози ідуть тільки у нас зараз на Фейсбуці, ми просто блокуємо все повністю. Щоб ми поміняли адвокатів, кваліфікація у них не та. Ми могли б вам більше грошей заплатити, якщо ви не хочете – то вибачте, ми можемо вам ще більше вдарити нижче пояса. За що? Нижче поясу вже немає", – каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія Купрєєва

Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта від коментарів Суспільному відмовився.

Що відомо

29 серпня 2021 року на острові Хортиця запоріжанин Євген Матюх перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішоходів: родину Покровських – чоловіка, дружину та їхню 5-річну доньку. Від травм дитина померла у лікарні 4 вересня. Водій транспортного засобу перебував в стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю.

Євген Матюх, якого обвинувачують у скоєнні ДТП, в якій 29 серпня 2021 року загинула дитина, заперечив свою провину й те, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. Адвокат обвинуваченого Володимир Балюта сказав, що надані йому для вивчення документи щодо аналізів були неналежним чином оформлені.

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