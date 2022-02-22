Біля Львівської ОДА підняли український та кримськотатарський прапори

Біля Львівської облдержадміністрації підняли Кримськотатарський прапор та Державний Прапор України. Так у місті розпочали заходи "Днів Криму".

Як розповів голова кримськотатарського культурного центру "Кримський дім у Львові" Халіл Халілов, від 22 лютого до 24 лютого у Львові тривають “Дні Криму” – упродовж цього часу у місті відбудуться дискусії, виставки, читання та перегляд фільму.

“На даний час дуже символічно, тому що зараз ми переживаємо дуже складні часи і тому схожі події, коли вони показують єднання, дуже важливе для кримчан, для кримських татар і для українців і для людей, які знаходяться на окупованих територіях”, – каже голова “Кримського дому у Львові” Халіл Халілов.

Як повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький, Львівщина прийняла понад три тисячі вимушених переселенців з Криму.

Що відомо

26 лютого в Україні День спротиву окупації Криму. 7 років тому в Сімферополі під Верховною радою пройшла акція близько 10 тисяч українців та кримських татар під гаслом "Крим – це Україна". У відповідь, в ніч з 26 на 27 лютого, російські військові захопили будівлю Верховної ради АРК та владу у Сімферополі й призначили на 1 березня так званий "референдум" про приєднання Криму до Російської Федерації.

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