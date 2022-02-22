Як голосували закарпатські мажоритарники за заяву ВР через визнання Росією ОРДЛО

22 лютого під час засідання парламенту усі закарпатські депутати-мажоритарники проголосували "за" заяву ВР через визнання Росією ОРДЛО. Про це повідомляє Верховна Рада України на порталі.

Роберт Горват, Василь Петьовка, Михайло Лаба, Владіслав Поляк, Віктор Балога та Валерій Лунченко підтримали проєкт Постанови про Заяву Верховної Ради України у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Суспільне Закарпаття

У тексті заяви вказано: "21 лютого 2022 року Президент Російської Федерації визнав незалежність незаконних самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях України та наказав ввести війська Російської Федерації на територію України.

Цим рішенням Російська Федерація здійснила акт чергової агресії та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, а також низку міжнародно-правових актів багатостороннього і двостороннього характеру, зокрема Статут Організації Об’єднаних Націй, Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року та Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум).

Зазначене рішення схвалене російським керівництвом всупереч усім зусиллям України та міжнародної спільноти щодо мирного врегулювання здійснюваного Російською Федерацією міжнародного збройного конфлікту на території Донецької та Луганської областей України.

Ухваливши зазначене рішення, Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з Мінських домовленостей, підписантом яких вона є, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн – учасниць Нормандського формату та у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей України.

В рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як «окремі райони Донецької і Луганської областей України» та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує.

Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулюванню міжнародного збройного конфлікту". Голові Верховної Ради України доручено забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви до урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей. Повний текст заяви.

"За" Заяву проголосували 336 народних депутатів.

Що відомо:

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії. В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.

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