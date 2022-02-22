Весілля в "дзеркальну дату": скільки молодят вирішили одружитися у Вінниці

44 пари молодят вирішили одружитися 22 лютого у Вінниці. Про це розповіла начальниця міського відділу РАЦС Оксана Масна. 29 пар подали документи на офіційну церемонію, 15 — зареєстрували "шлюб за добу".

Дату 22.02.2022 закохані обирають, бо вона зеркальна і легко запам'ятається, а ще сьогодні можна загадати бажання. За словами Оксани Масної, така кількість у будній день взяти шлюб найбільша за останні 3 роки.

Аби встигнути зареєструвати всі пари, церемонімейстер Юлія Постоловська, каже працюватиме без обіду.

"Дзеркальні дати" користуються попитом, бо люди люблють їх", каже Юлія Постоловська

Таких дзеркальних дат, які читаються зліва на право на тисячоліття — всього 60, каже астропсихолог Антоніна Пачевська. Втім, одружуватись у цей день не рекомендує.

"Вівторок день Марсу, а Марс це агресія, імпульсивність. Якщо ви не хочете у своїй парі змагатися один з одним, щоб іскри летіли, то не варто цього робити. Але якщо ви з чоловіком підприємці і хочете разом робити бізнес, аби цю енергію пускати у те русло, то можливо і можна, але я не радила б", — каже Антоніна Пачевська.

Фото: Суспільне Вінниця

Молодята Назарій та Маргарита до цього дня готувалися 4 місяці. 22 лютого 2022-го — обрали, бо вірять у магію чисел. Познайомилися 20 лютого 2020, через рік, 22 жовтня хлопець зробив пропозицію руки і серця. А сьогодні, 22 лютого — стають на весільний рушник.

"Це така дата, яка не забудеться. Ми розписуємося, далі в церкву на вінчання і святкувати", — говорить Назарій.

У присутності свідків — чоловіком та дружиною стали й Сергій та Анастасія. Цю дату, теж, за словами нареченого обрали свідомо. А ще за словами нареної, вірять, що бажання загадані в цей день, обовʼязково здійсняться. Сьогодні у них запланована лише фотосесія. Вінчання та святкування з гостями відбудеться цими вихідними.

"Три місяці назад ми подали заяву до РАЦСу, було дуже багато сумнівів переживаннь до цієї пори мене трусить. Я читав що це містична дата, можна загадати бажання і якщо правильно це зробити, то воно обов'язково збудеться. Ми загалади створити таку сім'ю щоб на все життя", — говорить Сергій.

Фото: Суспільне Вінниця

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