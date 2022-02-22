"Готова стати абсолютно новою." У Запоріжжі стартував проєкт для жінок "НоваЯ"

У Запоріжжі стартував міський проєкт "НоваЯ", в якому візьмуть учать 20 запоріжанок. На учасниць чекає п'ять етапів конкурсу, серед яких: майстер-класи з приготування їжі, йоги, тренінги з психології тощо. Завершальний етап — перевтілення учасниць та святкова церемонія.

Про це розповів начальник управління по роботі з молоддю та сім’єю Олексій Савицький.

"Кожного разу ми запрошуємо жінок, які потребують підвищеної соціальної уваги: це і матері героїні, це жінки, які брали участь у зоні ООС, це і багатодітні", — каже він.

Серед учасниць, Світлана Бокунова — мати-героїня, у проєкті бере участь вперше. Каже, коли маєш сімох дітей на себе завжди бракує часу:

"Це новий досвід, позитивні емоції, розширення свого кругозору. Познайомитися з цікавими людьми, тобто поспілкуватися з новими цікавими дівчатами. Дуже чекаю якесь незвичне перевтілення", — каже вона.

Фото Суспільне Запоріжжя

Юлія Клименко працює вдома через карантин. Розповідає, проєкт відкриває можливість для спілкування з іншими дівчатами. Також учасниця чекає перевтілення.

"Цей проєкт для мене насправді як ковток чистого повітря. Згадати, що навколо є люди, соціалізуватися наново. В мене дуже великі очікування від цього проєкту, тому що я хочу змінитись кардинально. І як розповіли організатори будуть перукарі, стилісти. Візажисти дуже це люблять і тому я готова стати абсолютно новою", — розповідає жінка.

Проєкт "НоваЯ" розпочався з кулінарного майстер-класу. Учасницям запропонували приготувати салат зі свіжих овочів, розповідає шеф-кухар Артем Юрченко.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я хочу донести до дівчат, що потрібно розвиватися у цьому напрямку, фантазували та цим покращували свій світогляд на приготування кулінарних страв. Ми вирішили відійти від звичайних стандартних страв, які вдома ніхто не готує", — каже він.

Фінал проєкту "НоваЯ" запланований на 3 березня. Завершиться він святковою церемонією.

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